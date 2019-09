BVB-Leader Witsel nennt Ziel für die Champions League

Martin Rose, getty

Der BVB trifft zunächst auf den FC Barcelona

Mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag hat Borussia Dortmund in der Champions League eine schwere Gruppe erwischt. Dennoch traut BVB-Profi Axel Witsel seinem Team eine Menge zu.

"Wir haben eine starke Mannschaft. Das Viertelfinale muss deshalb weiterhin unser Ziel sein, die Qualität dazu haben wir", sagte der Mittelfeldspieler dem "kicker". Eine Klub wie Borussia Dortmund müsse ambitionierte Ziele haben.

"Wenn uns der Halbfinaleinzug gelingen sollte, wäre das sicher eine kleine Überraschung. Es gibt einige Teams, die größere Mittel haben als wir und aktuell auch noch stärker sind", so der Belgier weiter. Jedoch sei es in der letzten Saison auch Ajax Amsterdam gelungen vorne mitzumischen. "Warum sollte das also nicht auch Borussia Dortmund gelingen", fragte der BVB-Leader.

Favoriten sind laut Witsel dennoch andere Vereine. Besonders Manchester City hat der 30-Jährige auf dem Zettel: "Bislang sind sie immer relativ früh ausgeschieden, aber ihre Zeit wird kommen, da bin ich mir sicher."