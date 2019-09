Pizarro und Lewandowski vor nächstem Rekord

getty, Stuart Franklin

Claudio Pizarro steht vor dem nächsten Rekord

Claudio Pizarro steht ein ungewöhnlicher Spieltag bevor. Der Stürmer von Werder Bremen ist am Samstag beim Spiel gegen RB Leipzig mit 40 Jahren älter als beide Trainer, Florian Kohfeldt (36) und Julian Nagelsmann (32).

Kommt Pizarro beim "U40-Duell" zum Einsatz holt er den nächsten Rekord. Mit dann 237 Spielen würde er den Österreicher Andreas Herzog als Ausländer mit den meisten Werder-Einsätzen übertreffen.

Im Bundesliga-Gesamtranking führt der Peruaner mit 476 Spielen schon lange vor Naldo (358).

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski kann am 5. Spieltag der Bundesligasaison eine klubinterne Bestmarke einstellen. Trifft der Pole auch im Spiel gegen den 1. FC Köln, hätte er in den ersten fünf Partien jeweils mindestens ein Mal getroffen. Dieses Kunststück war bisher nur Carsten Jancker in der Saison 2000/01 gelungen.