Goretzka fehlt Bayern länger - Arp zieht sich Bruch zu

Alexander Hassenstein, getty

Leon Goretzka wird dem FC Bayern noch mehrere Wochen fehlen

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss noch längere Zeit auf Leon Goretzka verzichten.

Beim Nationalspieler war eine Einblutung im Oberschenkel operativ entfernt worden, inzwischen wurden laut "kicker" die Fäden gezogen.

Ein baldiges Comeback ist aber noch nicht in Aussicht. "Ich persönlich glaube, dass er erst nach der Länderspielpause wieder voll einsatzbereit ist", erklärte Bayern-Coach Niko Kovac am Donnerstag. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb dürfte somit frühestens in vier Wochen erfolgen.

Deutlich besser sieht es bei David Alaba aus: Der Außenverteidiger wird nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels die Trainingseinheit am Donnerstag komplett mit dem Team absolvieren.

Schon am Samstag beim SC Paderborn könnte der Österreicher in den Kader und womöglich im Rahmen eines Kurzeinsatzes auch auf den Rasen zurückkehren.

Einen Rückschlag erlitt derweil Fiete Arp. Der Offensiv-Youngster brach sich im Training das Kahnbein in der Hand. "Bei ihm müssen wir warten was die Ärzte sagen, um eine Prognose abzugeben, wann er wieder voll trainieren kann", so Kovac.