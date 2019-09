Thiago: Das war der beste Fußball, den ich je gesehen habe

Sebastian Widmann, getty

Thiago will mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen

Seit 2013 schnürt Thiago die Schuhe für den FC Bayern. Mit dem deutschen Rekordmeister hat der Spanier noch viel vor. Regelrecht ins Schwärmen gerät der Mittelfeldspieler aber beim Gedanken an eine andere Mannschaft.

So gut der FC Bayern in den vergangenen Jahren auch gespielt hat, an eine Mannschaft kommen die Münchner in den Augen Thiagos nicht heran. "Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die so einen Fußball gespielt hat", adelte der Spanier im Interview mit dem "Telegraph" das Team des FC Barcelona, das 2011 die Champions League gewann.

"Es gab so viele talentierte Spieler und so viele Arbeiter. Und dann war da auch noch Pep. Das war der beste Fußball, den ich je gesehen habe", schwärmte Thiago über die Barca-Truppe, die in jenem Jahr nicht nur die Königsklasse, sondern auch die spanische Meisterschaft gewann.

Thiago: "... dann ist die Saison für die Tonne"

Priorität mit dem FC Bayern hat für Thiago auf jeden Fall der Gewinn der Champions League. "Wenn du in der Runde der letzten 16 verlierst, ist die Saison für die Tonne. Weil man darauf ausgerichtet ist, bis zum Ende um Titel zu kämpfen. Das ist das, was man will. Manchmal schaffen es Mannschaften, die nicht unbedingt besser sind, aber die in bestimmten Situationen die besseren Dinge gemacht haben", erklärte der 28-Jährige.

In der Bundesliga gelte der Satz: "Wenn wir auf unserem höchsten Level spielen, dann gewinnen wir auch. Und für mich ist der DFB-Pokal der beste nationale Pokalwettbewerb der Welt. Aber die Champions League ist noch einmal etwas anderes. Wir Spieler sind bei großen Klubs, um die Champions League zu gewinnen."

Der Titel in der Liga sei zwar großartig, betonte Thiago, "aber wir sind hier, um die Champions League zu gewinnen. Wenn man ausscheidet, ist es sehr schwer, durch den Rest der Saison zu gehen".

Dass der FC Bayern das Zeug zum Gewinn der Königsklasse hat, steht für den Mittelfeldspieler trotz der großen Veränderungen im Münchner Kader außer Frage: "Man spürt eine große Veränderung, weil uns drei, vier wichtige Spieler verlassen haben. Aber manchmal braucht es diese Veränderung. Das Gute ist, dass wir immer noch viele erfahrene Spieler haben, die die jungen und hungrigen Spieler an die Hand nehmen können."