Rummenigge nimmt Bayern-Stars in die Pflicht

Sebastian Widmann, getty

Karl-Heinz Rummenigge erwartet von den Stars des FC Bayern eine Steigerung

Das Spiel bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur ist für den ambitionierten FC Bayern der erste internationale Härtetest der Saison. Noch gibt es Zweifel, ob es zu höchsten Weihen reicht.

Der Gedanke an das Top-Duell mit dem Vorjahresfinalisten weckte bei Karl-Heinz Rummenigge Endspiel-Erinnerungen. "London ist immer eine Reise wert", sagte der Vorstandschef vor dem wohl schwersten Gruppenspiel von Bayern München in der Champions League am Dienstag bei Tottenham Hotspur (21:00 Uhr).

Rund sechs Jahre nach dem Triumph von Wembley soll der laut Rummenigge "erste internationale Härtetest" der Saison Aufschluss darüber geben, ob es für den personell runderneuerten deutschen Fußball-Rekordmeister endlich wieder zu höchsten Weihen reichen kann.

Tottenham "ein schwerer Prüfstein" für den FC Bayern

"Das wird ein schwerer Prüfstein", sagte Rummenigge, der im Sommer die Teilnahme am Endspiel in Istanbul (30. Mai 2020) als Traumziel ausgegeben hatte. Doch die bisherigen Auftritte der Kovac-Bayern in der Bundesliga und beim glanzlosen Auftakt in der Königsklasse gegen Roter Stern Belgrad (3:0) lassen Zweifel zu. "Es gibt überall ein bisschen Verbesserungsbedarf", sagte Rummenigge, der "ein sehr anspruchsvolles Spiel" erwartet: "Wir werden dort einen guten Tag brauchen."

Und zwar einen deutlich besseren als zuletzt in der Liga in Paderborn (3:2) oder gegen den 1. FC Köln (4:0). In beiden Spielen fehlten Effektivität, Konzentration, Dominanz - trotz der herausragenden Individualisten Robert Lewandowski und Philippe Coutinho. Kapitän Manuel Neuer vermisste in Paderborn "Coolness, Cleverness und ein bisschen Routine" - klassische Eigenschaften von Spitzenteams. Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte am Montag: "Wir sind gut, aber wir können noch besser sein." Rummenigge meinte: "Die Mannschaft weiß, dass sie in allen Bereichen eine Schippe drauflegen muss. Ich bin überzeugt, dass sie das auch wird."

Bayern-Boss "neugierig" auf Edelstadion der Spurs

Nicht nur deshalb ist er voller Vorfreude auf den Kracher. "Die Kulisse wird toll, das Stadion ist zumindest das teuerste der Welt, da bin ich neugierig", sagte der Bayern-Boss. 1,2 Milliarden Pfund (1,35 Milliarden Euro) hat die im April bezogene New White Hart Lane gekostet. Sie bietet die längste Bar Englands ("Goal Line Bar") - und ein Hundeklo. Mit fünf Metern ist die Distanz von der Tribüne zum Platz so gering wie nirgends sonst auf der Insel.

Ob die 62.000 Fans Lucas Hernández zu sehen bekommen, ist offen. Der Weltmeister verpasste wegen Problemen am operierten Knie das Abschlusstraining und absolvierte eine individuelle Einheit im Hotel. Am Montagabend dabei waren Ivan Perisic (nach Erkältung) und David Alaba (Muskelfaserriss), der in die Startelf rücken dürfte.

Schwer angeschlagen ist der Gegner - trotz des 2:1 am Wochenende gegen den FC Southampton. Beim 2:2 zum Auftakt gegen Piräus verspielten Harry Kane, Heung-Min Son und Co. ein 2:0, in der Liga sind elf Punkte nach sieben Spielen zu wenig. Nach dem peinlichen Ligapokal-Aus gegen Viertligist Colchester wurde sogar Teammanager Mauricio Pochettino in Frage gestellt.

"Ich lasse mich nicht täuschen von irgendwelchen Ergebnissen im Pokal oder der Liga", sagte Salihamidzic jedoch, der FC Bayern habe "großen Respekt, aber keine Angst. Das wird wieder so ein Spiel, wofür wir alle leben."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Wings, Ndombele - Eriksen - Son, Kane. - Trainer: Pochettino

München: Neuer - Pavard, Süle, Hernández (Boateng), Alaba - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski. - Trainer: Kovac

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)