Guilavogui vor emotionaler Heimkehr

Martin Rose, getty

Josuha Guilavogui kehrt in seine alte Heimat zurück

Josuha Guilavogui ist hibbelig. Das Rendezvous mit der Vergangenheit lässt beim sonst so unaufgeregten Kapitän des VfL Wolfsburg den Puls hochschnellen. "Ich kann es kaum erwarten", sagte Guilavogui vor dem Europacup-Auswärtsspiel seiner Wölfe am Donnerstag bei AS St. Etienne dem "kicker": "Das wird einer der besten Momente meiner Karriere."

St. Etienne - eine auf den ersten Blick karge Stadt im ostfranzösischen Departement Loire löst beim Wolfsburger Vorzeigeprofi große Gefühle aus. Beim französischen Rekordmeister, dessen beste Zeit in den 1960er und 1970er Jahren aber schon lange Geschichte sind, spielte Guilavogui seit seinem 14. Lebensjahr in der Nachwuchsakademie und debütierte dort später als Profi in der ersten Mannschaft.

"Ich kam als Teenager und bin gewachsen", sagte Guilavogui den "Wolfsburger Nachrichten": "Alles, was man erleben muss, um ein Mann zu werden, habe ich dort erlebt."

Acht Jahre lang schnürte Guilavogui seine Schuhe für den zehnmaligen französischen Meister, bevor er über Atlético Madrid zum VfL wechselte. "Ich kenne sogar den Direktor des Hotels, in dem wir untergebracht sind", sagt Guilavogui, der im vier Autostunden entfernten Toulon aufwuchs.

"Es wird ein bisschen komisch sein"

Die Aufregung bei Guilavogui ist nur allzu verständlich. Vor seiner Rückkehr in die sportliche Heimat, wo einst schon der große Michel Platini die Fans verzückte, musste der 29-Jährige mehr als 70 Tickets und 30 Trikots für Freunde, Bekannte und Verwandte besorgen. Seine beiden Kinder werden live im Stadion dabei sein, Rudy Malanda, der Bruder des 2015 verstorbenen VfL-Spielers Junior, kommt wohl, und selbst seine Oma hat sich für die Partie angekündigt.

"Es wird ein bisschen komisch sein, vor allem, wenn ich in das Stadion komme", sagt Guilavogui, schiebt das Emotionale dann jedoch beiseite: "Aber danach geht es um Punkte, wir wollen gewinnen."

Mit einem Sieg beim aktuell Vorletzten der französischen Liga kann Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde machen und sein Punktekonto auf sechs schrauben. Das Selbstvertrauen ist groß bei Guilavogui und Co.: Der VfL hat in dieser Saison noch keines seiner acht Pflichtspiele verloren.