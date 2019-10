CR7 spricht über sein Karriereende

Pier Marco Tacca, getty

Cristiano Ronaldo steht bei Juventus Turin noch bis 2022 unter Vertrag

Auch mit 34 Lebensjahren auf dem Buckel zählt Cristiano Ronaldo noch immer zu den besten Fußballern der Welt. Ewig will der Superstar von Juventus Turin jedoch nicht mehr weitermachen.

Im Gespräch mit dem Portal "SPORTbible" äußerte sich der portugiesische Rekord-Nationalspieler nun zu seinen Zukunftsplänen.

"Ich habe mich in den letzten fünf Jahren mit dem Gedanken angefreundet, mich außerhalb des Fußballs zu sehen, also wer weiß, was in den nächsten ein oder zwei Jahren passieren wird?", ließ "CR7" den Zeitpunkt seines Karriereendes offen.

Der Vertrag des Stürmers bei Juventus ist noch bis 2022 gültig. Sollte Ronaldo ihn erfüllen, wäre er 37. Müdigkeit spürt er allerdings noch nicht.

"Ich liebe den Fußball noch immer. Ich liebe es, die Fans und die, die Ronaldo lieben, zu unterhalten. Das Alter spielt keine Rolle, es geht nur um die Mentalität", stellte er klar.

Schon jetzt gilt der fünfmalige Weltfußballer als einer der besten Kicker aller Zeiten. Seit 2002 erzielte er für Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus und das Nationalteam unfassbare 698 Tore.