"Ich werde nicht lügen": Hakimi spricht über BVB-Verbleib

Sebastian Widmann, getty

Der Leihvertrag von Achraf Hakimi (m.) beim BVB läuft am Saisonende aus

Nicht erst seit seinem Doppelpack in Prag zählt Achraf Hakimi zu den großen Gewinnern des Saisonstarts bei Borussia Dortmund. Der 20-Jährige ist allerdings nur noch bis Saisonende von Real Madrid an den BVB ausgeliehen, eine Kaufoption besitzen die Dortmunder nicht.

Ein klares Bekenntnis des Spielers zur Borussia wäre also (mindestens) vonnöten, um eine längerfristige Zusammenarbeit zu ermöglichen. Doch der Marokkaner hält sich bedeckt.

Im Interview mit der spanischen Sportzeitung "As" sagte der Flügelspieler: "Es ist nicht meine Entscheidung. Die Klubs und mein Berater müssen darüber reden. Ich werde versuchen, weiterhin meinen Job zu erledigen, um Dortmund zu helfen und zu schauen, ob wir gemeinsam Großes erreichen können."

Heißt: Hakimi plant beim BVB erstmal nur bis zum Saisonende. Im Anschluss besitzt der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler noch einen bis 2021 gültigen Vertrag bei Real. Einen zweiten Anlauf bei den Königlichen kann er sich gut vorstellen.

"Ich werde nicht lügen. Natürlich würde ich dort [bei Real; Anm.d.Red] gerne Erfolge feiern. Ich bin in Madrid aufgewachsen, es ist mein Zuhause und ich möchte mich dort weiterentwickeln, aber wenn nicht, werde ich versuchen, woanders etwas zu erreichen", gewährte der marokkanische Nationalspieler Einblick in seine Gefühlswelt.

Hakimi will sehen, ob die zwei Jahre beim BVB "es wert waren"

Zugleich lobte er die Bemühungen der BVB-Bosse, die seit Monaten versuchen, ihn von einem Verbleib beim Vizemeister zu überzeugen.

"Ich schätze so etwas, dass du weniger als ein Jahr hier bist und dass sie dir bereits sagen, dass sie wollen, dass du für immer hier sein sollst und dir das Gefühl geben, dass du die Dinge richtig machst, sie mit dir glücklich sind und dass du selbst mit ihnen zufrieden bist", schwärmte Hakimi.

Zunächst will der 20-Jährige abwarten, wie die Saison verläuft. "Ich werde sehen, ob diese zwei Jahre es wert waren und ob ich für Real Madrid bereit bin. Im Moment bin ich auf einem sehr guten Niveau, also denke ich, dass ich auch bei Real Madrid mithalten könnte. Aber erst am Saisonende kann ich sagen, ob ich bereit bin oder nicht", erklärte er.

Sonderlob für BVB-Coach Favre: "Seine Ratschläge sind sehr hilfreich"

Für eine Zukunft bei Borussia Dortmund könnte Hakimis "sehr gute" Beziehung zu Trainer Lucien Favre sprechen.

"Er versucht immer, mir zu helfen, zeigt mir Videos, korrigiert mich und weiß, dass ich noch jung bin und lernen kann. Ich höre ihm viel zu, weil seine Ratschläge sehr hilfreich sind. Er hat viel Erfahrung und versucht mir sowohl in den Spielen als auch im Training zu helfen", stimmte der Youngster ein Loblied an.

Auf einen Vergleich zwischen Favre und Real-Coach Zinédine Zidane angesprochen, antwortete Hakimi: "Sie sind sich sehr ähnlich. Beide sind Trainer, die viel reden und sehr offen mit den Spielern umgehen. Sie suchen stets nach Verbesserungen, damit das Team wächst."