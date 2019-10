Fein: Brazzo-Aussage "ein Kompliment"

Martin Rose, getty

Adrian Fein ist vom FC Bayern an den HSV verliehen

Adrian Fein verließ den FC Bayern im Sommer auf Leihbasis, schloss sich dem Hamburger SV an und traf damit eine sehr gute Entscheidung. Beim HSV gehört der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern. Nun äußerte sich der gebürtige Münchner über Vorbilder beim FC Bayern und lobenden Worten von der Isar.

"Es ist ein schönes Kompliment, das freut einen natürlich zu hören", kommentierte Fein gegenüber "Sport1" eine Aussage von Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der unlängst unterstrich, er traue Fein die Rückkehr zu den Profis des FCB zu.

Vorerst gehöre dieses Szenario jedoch zu den Dingen, mit denen er sich "aktuell gar nicht so beschäftige. Mein Fokus liegt im Moment beim HSV und bei der U21 - der Rest wird sich ergeben", so der Youngster.

Seine Zeit beim deutschen Rekordmeister hat allerdings bereits Spuren bei Fein hinterlassen. Vor allem Arjen Robben und Joshua Kimmich sind dem Senkrechtstarter im Gedächtnis geblieben. Robben habe "jeden Tag eine extrem professionelle Einstellung vorgelebt", lobt Fein, Kimmich habe die jungen Spieler "an die Hand genommen" und "immer gepusht".

Vorbilder auf seiner Position in der Schaltzentrale sind allerdings andere Stars. "Da gibt es einige. Wenn man bei Bayern gespielt hat, war auf meiner Position natürlich Bastian Schweinsteiger einer, bei dem man immer genauer hingeschaut hat. Aber der Fußball von Paul Pogba oder Toni Kroos gefällt mir genauso", führte Fein aus.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Fein zehn Pflichtspiele für den HSV und legte dabei drei Treffer auf. Im Sommer endet die Leihe in die Hansestadt. Angeblich verhandelt der FC Bayern mit seinem Zögling aber schon über eine Verlängerung des bis Ende Juni 2021 datierten Kontrakts und strebt einen Ausbau der Leihe an.