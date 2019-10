Das Knie! Neymar fehlt PSG mehrere Wochen

Lionel Ng, getty

Neymar musste beim Freundschaftsspiel gegen Nigeria verletzt ausgewechselt werden

Trainer Thomas Tuchel vom französischen Fußball-Meister Paris St. Germain muss in den nächsten Wochen auf seinen Superstar Neymar verzichten.

Der Angreifer hat im Testspiel am Sonntag mit Brasilien in Singapur gegen Nigeria (1:1) eine Verletzung der Kniesehne erlitten und wird "vier Wochen ausfallen", wie der Verein am Montag mitteilte.

Neymar hatte bei PSG nach vier Monaten am fünften Spieltag sein Comeback gegeben. In fünf Ligaspielen in dieser Saison hatte der 27-Jährige vier Tore erzielt. Zum Champions-League-Kracher bei Real Madrid am 26. November dürfte der Brasilianer wieder fit sein.

Die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer befinden sich derweil auf dem Weg der Genesung. Während Julian Draxler bereits wieder mit der Mannschaft trainiert, benötigt Kehrer nach seinem Einriss der Plantarfaszie noch einige Zeit, arbeite aber bereits schon im funktionellen Training.