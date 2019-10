BVB: Darum wollte Marseille Hakimi nicht

Daniel Kopatsch, getty

Hakimi gehört beim BVB zu den Stammkräften

Seit Sommer 2018 ist Achraf Hakimi von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehen. Der 20-Jährige avancierte direkt in seiner ersten Saison beim BVB zum Stammspieler. Jetzt wurde bekannt: Auch Olympique Marseille war damals an Hakimi interessiert.

"Wir haben mit ihm gesprochen", offenbarte Andoni Zubizarreta, Sportlicher Leiter in Marseille, gegenüber "Le Phocéen", erklärt jedoch, warum man von einer Verpflichtung Abstand nahm: "Er war jung. Wir dachten, dass er in einer Liga, die derart physisch ist wie die Ligue 1, eine Eingewöhnungszeit brauchen würde. Schließlich hat er sich in Dortmund durchgesetzt."

Bis zum Saisonende ist Hakimi noch an den BVB ausgeliehen. Unklar ist, ob die Schwarz-Gelben danach die Chance auf eine feste Verpflichtung des Marokkaners haben.

In der laufenden Spielzeit kam der Youngster bislang in allen zwölf Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem flexibel einsetzbaren Außenbahnspieler vier Treffer.