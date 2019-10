BVB-Bubis kommen unter die Räder

Christof Koepsel, getty

Das Tor von Youssoufa Moukoko reichte den BVB-Bubis nicht

Die U19-Auswahl von Borussia Dortmund musste in der Youth League eine herbe Pleite einstecken. Gegen den Nachwuchs von Inter Mailand kassierte das Team von Michael Skibbe eine 1:4-Pleite.

Der erst 14-jährige Youssoufa Moukoko hatte den BVB mit seinem Premierentreffer in der Youth League früh in Führung geschossen (8.). Durch das Tor avancierte Moukoko zum jüngsten Spieler, der jemals in der U19-Königsklasse getroffen hat.

Noch vor der Halbzeit konnte Inter die Partie drehen und stellte durch Tore von Tibo Persyn (23.) und Matias Fonseca (31.) auf 2:1.

Nach der Halbzeitpause fand der BVB-Nachwuchs nicht mehr ins Spiel. Die Italiener erhöhten unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut durch Fonseca (46.). Nur drei Minuten später machte der Stürmer seinen Dreierpack per Elfer perfekt.

Nach rund einer Stunde keimte beim BVB noch einmal Hoffnung auf. Doch den von Immanuel Pherai herausgeholten Elfer vergab Tobias Raschl (69.).

In der Tabelle der Gruppe F fiel Dortmund nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel hinter Inter (9) und den FC Barcelona (3) auf Platz drei zurück. Gegen die U19 der Katalanen hatte der BVB am ersten Spieltag 2:1 gewonnen. Die acht Gruppensieger der Vorrunde ziehen direkt ins Achtelfinale ein, für das sich die Gruppenzweiten über den Umweg der Play-offs qualifizieren können.