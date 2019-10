Schalke-Ikone schützt Krisen-Knipser Burgstaller

Alex Grimm, getty

Guido Burgstaller wartet noch auf sein erstes Saisontor

So solide die bisherige Bundesliga-Saison des FC Schalke 04 bisher auch ist, so schlecht liest sie sich aus der Perspektive der Offensivabteilung der Königsblauen.

Das Stürmertrio um Guido Burgstaller, Mark Uth und Fabian Reese steht noch immer bei null Saisontoren, die Schalker Tormaschinerie ist mit 14 Treffern in neun Ligaspielen insgesamt nur Bundesliga-Mittelmaß.

Vor allem Stammspieler Guido Burgstaller kommt bisher in Sachen Torgefahr und Effizienz nicht auf Touren. Der Österreicher stand bislang in jedem Ligaspiel in dieser Saison in der Startelf, suchte bereits 24 Mal den Abschluss. Ein Treffer sprang dabei aber nicht heraus. Mit diesem statistischen Wert ist der 30-Jährige ligaweit unübertroffen in Sachen Ineffizienz. Zum Vergleich: Burgstaller hat häufiger auf das Tor geschossen als Dortmunds Marco Reus oder Düsseldorfs Rouwen Hennings, die bereits bei fünf Ligatoren stehen.

Auch am Wochenende im Revierderby gegen Borussia Dortmund langte es nicht, um die lange Durststrecke endlich zu beenden. Schalke-Ikone und Ex-Stürmer Gerald Asamoah sprach dem derzeit abschlussschwachen S04-Angreifer nun weiter Mut zu: "Die Situation ist verzwickt, weil er nicht trifft. Ich kann als ehemaliger Angreifer nur folgenden Rat geben: Höre niemals auf an dich zu glauben, Guido!", so der Vize-Weltmeister von 2002 in einem Gastbeitrag im "kicker".

Asamoah lobt Wagner: "Hat gutes Gespür bewiesen"

Burgstaller habe "längst gezeigt, dass er ein treffsicherer Stürmer ist, und ich bin davon überzeugt, dass er sich das Glück vor dem Tor wieder erarbeitet. Wenn nicht dieser Malocher, wer dann? Wichtig dabei ist, dass der Trainer ihm das Vertrauen schenkt. Mir hat das damals immer enorm viel geholfen. David Wagner hat bisher ein gutes Gespür für die Situation bewiesen", so der Ex-Profi weiter.

Der 25-fache Nationalspieler Österreichs wechselte im Januar 2017 nach Gelsenkirchen und hat seit dem 83 Mal für Schalke 04 in der Bundesliga auf dem Feld gestanden. 24 Tore steuerte Burgstaller in dieser Zeit bei. Eine ähnliche Torflaute wie im Moment hatte der Mittelstürmer dabei noch nie zu überstehen.