Medien: Flick bleibt Trainer des FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Hansi Flick ist neuer Cheftrainer des FC Bayern

Unverhofft und unerwartet ist Hansi Flick am Sonntag beim FC Bayern in die Rolle des Cheftrainers geschlüpft. Seine Zukunft in München ist offenbar schon jetzt final geklärt.

Ob der FC Bayern in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten noch einen Nachfolger für den am Sonntag entlassenen Niko Kovac verpflichtet, steht aktuell in den Sternen. Auf den Arbeitsplatz von Interimscoach Hansi Flick hätte eine solche Verpflichtung aber angeblich nur geringe Auswirkung.

Wie der "kicker" berichtet, hat der FC Bayern Flick fest zugesichert, selbst nach der Verpflichtung eines neuen Cheftrainers weiterhin in München arbeiten zu dürfen. Sollte der Rekordmeister einen neuen Coach holen, würde Flick demnach wieder in die Rolle des Co-Trainers schlüpfen. Dass ein neuer Trainer gleichzeitig auch seinen eigenen Stab mitbringt und die "Altlasten" entsorgt, wäre demnach ausgeschlossen.

Die Liste der möglichen Trainerkandidaten der Münchner wird derweil immer länger. Von José Mourinho über Ralf Rangnick, Arsène Wenger, Massimiliano Allegri, Erik ten Hag und Xabi Alonso bis hin zu Mark van Bommel kommen laut diversen Medienberichten zahlreiche Fußballlehrer in die engere Auswahl.