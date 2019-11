Mirko Slomka nach Aus bei Hannover 96 "enttäuscht"

Cathrin Mueller, getty

Mirko Slomka spricht erstmals über sein Aus bei Hannover 96

Nach seiner Entlassung bei Hannover 96 hat sich Mirko Slomka erstmals öffentlich geäußert.

"Natürlich bin ich enttäuscht", sagte der Trainer in einem Interview mit "Bild". Zudem kritisierte er die mangelnde Geduld, die Profivereine mit Trainern haben.

Alle Beteiligten seien sich bewusst gewesen, dass der direkte Wiederaufstieg für die Niedersachsen unter den gegebenen Voraussetzungen schwer machbar sei. "Aber das sind inzwischen leider fast überall die Mechanismen, dass man relativ schnell die Reißleine zieht, ohne gemeinsam auch mal eine Durststrecke durchzustehen", so Slomka. Dies sei "sehr schade", aber als Angestellter des Vereins müsse man die Entscheidung akzeptieren.

Diese sei ihm am Sonntag von Sportchef Jan Schlaudraff mitgeteilt worden, "persönlich und absolut fair", wie der 52-Jährige betonte: "Es ist ihm sicher nicht leichtgefallen, denn wir haben während der gesamten Zeit sehr gut zusammengearbeitet." 96-Boss Martin Kind habe sich "bislang jedoch noch nicht" bei ihm gemeldet.

Slomka: "Es kam eines zum anderen"

Die Gründe für das Scheitern seien vielfältig gewesen, schlussendlich kam jedoch "eines zum anderen": "Wir hatten einen großen Umbruch, viele Leistungsträger sind gegangen. Der Kader hat erst spät Formen angenommen. Wir hatten natürlich keine richtige Vorbereitung mit dem kompletten Team, mussten viel improvisieren."

Hannover 96 steht mit 14 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz der 2. Bundesliga und hat in der laufenden Saison noch kein Heimspiel gewonnen. Slomka war nach dem 1:1 am vergangenen Freitag gegen den SV Sandhausen am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden worden. Einen festen Nachfolger haben die Niedersachsen noch nicht verpflichtet, zunächst übernahmen die bisherigen Co-Trainer Asif Saric und Lars Barlemann die Übungseinheiten.

Mit dem Trainer-Dasein abgeschlossen habe er jedoch noch nicht, erklärte Slomka: "Ich war, bin und bleibe leidenschaftlich gerne Trainer und in meinem Alter ist der Ruhestand noch sehr weit weg." Jetzt wolle er zunächst Urlaub machen und Zeit mit der Familie verbringen.