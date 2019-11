Hängt Flicks Zukunft beim FC Bayern vom BVB-Spiel ab?

Alexander Hassenstein, getty

Bleibt Hansi Flick bis zum Sommer Trainer des FC Bayern?

Die Zukunft von Interimstrainer Hansi Flick beim FC Bayern München hängt offenbar entscheidend vom Ausgang des Bundesliga-Spitzenspiels gegen Borussia Dortmund am Samstag ab.

Gelingt dem Rekordmeister unter Flicks Regie gegen den BVB "ein mindestens zufriedenstellendes Ergebnis und guter Auftritt", dürfte der frühere Co-Trainer des DFB-Teams bis Sommer im Amt bleiben, berichtet "Sport 1". Gelingt Flick das nicht, könnten seine Tage beim FC Bayern gezählt sein, heißt es weiter.

Für Flick spricht dem Bericht zufolge, dass die Stimmung in der Bayern-Kabine seit der Entlassung des in der Mannschaft eher unbeliebten Niko Kovac deutlich besser geworden sei.

Mehrere Führungsspieler würden es demnach begrüßen, wenn Flick eine Chance bekommt. Seine Trainingsgestaltung und Ansprachen finden Anklang im Team.

Ein Indiz für den neuen Geist an der Säbener Straße: Im Geheimtraining am Donnerstag sollen Coutinho und Thiago, die beide am Vortag gegen Olympiakos Piräus in der Champions League nicht in der Startelf standen, hochmotiviert gewirkt haben.

Wer in der kommenden Saison auf der Trainerbank der Bayern Platz nimmt, ist nach wie vor offen. Wunschkandidat der Verantwortlichen ist wohl Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), der derzeit vereinlose José Mourinho soll in den Gedankenspielen der Bosse keine Rolle spielen.

Arsène Wenger "keine Option" für den FC Bayern

Genauso wenig wie Arsène Wenger, dem die Münchner am Donnerstagabend offiziell absagten. Der Franzose habe "Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert", hieß es in einem Statement gegenüber dem "SID". Und weiter: "Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer beim Arsenal sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München."

Wenger galt bis dahin als aussichtsreichster Kandidat für die Kovac-Nachfolge, "Bild" und "kicker" hatten übereinstimmend von Gesprächen mit dem langjährigen Teammanager des FC Arsenal berichtet.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte angekündigt, der Klub werde sich bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter "nicht unter Druck setzen lassen" und sich "die Zeit nehmen", um "eine gute Entscheidung zu treffen". Eine längere Zusammenarbeit mit Flick würde dazu gut passen.