Salzburg legt Haaland-Ablöse fest - Leipzig Favorit?

Francesco Pecoraro, getty

Erling Haaland von RB Salzburg ist derzeit heiß begehrt

Norwegens Toptalent Erling Haaland von RB Salzburg ist derzeit einer der begehrtesten Spieler in ganz Europa. Zahlreiche Spitzenvereine wie Manchester United, der FC Arsenal oder der FC Bayern jagen das Sturmjuwel. Mit RB Leipzig bringt sich nun ein weiterer Top-Klub aus der Bundesliga bei Haaland in Stellung und scheint dabei durchaus gute Chancen zu haben.

Bahnt sich in Leipzig ein Transfer-Hammer an? Wie die "Sport Bild" berichtet haben die Roten Bullen gute Karten in Zukunft die Dienste des 19-jährigen Norwegers in Anspruch nehmen zu können. Bereits im Sommer hatten die Verantwortlichen eine Verpflichtung in Betracht gezogen, hätte Timo Werner die Sachsen verlassen. Nachdem der DFB-Stürmer seinen Vertrag nach langen Hin und Her jedoch verlängerte, wurde das Projekt zunächst auf Eis gelegt.

Dennoch beschäftigt man sich in Leipzig weiterhin mit Haaland: "Der Junge ist ein sehr guter Spieler. Sowohl in der Liga als auch in der Champions League macht er einen außergewöhnlich guten Job. Wir schauen uns natürlich schon jetzt für den Sommer um“, lässt RB-Manager Markus Krösche wissen.

Trotz der großen Konkurrenz darf sich das Team von Coach Julian Nagelsmann durchaus Hoffnungen auf den heiß begehrten Stürmer machen. Nicht nur, weil die Sachsen früh das Top-Talent erkannten, sondern auch aufgrund der guten Beziehungen zwischen den beiden Red-Bull-Vereinen.

Feste Ablösesumme für Haaland

Bereits in der Vergangenheit wechselten immer wieder junge Spieler von Salzburg nach Leipzig, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Bestes Beispiel hierfür ist Naby Keita, der mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Die kurze Eingewöhnungszeit sowie eine ähnliche Spielweise und gleiche Verbandsstrukturen könnten ausschlaggebende Argumente für Haaland bilden, will er nicht das gleiche Karriere-Karussel wie Norwegens ehemaliges Super-Talent Martin Odegaard erleben.

Dementsprechend optimistisch äußert sich auch RB-Spielmacher Emil Forsberg: "Wir haben eine gute Geschichte, in der wir Spieler aus Salzburg zu uns gezogen haben. Es ist bei Haaland wahrscheinlich nicht unmöglich."

Ein weiterer Mutmacher für eine feste Verpflichtung des 19-Jährigen besteht in der Ablösesumme. Den Bericht der "Sport Bild" zufolge, kann Haaland Salzburg im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Summe von etwa 30 Millionen Euro verlassen.

Auch wenn die englischen Premier-League-Vereine deutlich mehr Gehalt zahlen, scheint ein Wechsel in die Bundesliga für den Norweger durchaus Sinn zu ergeben. Bei den Leipzigern würde Haaland auf regelmäßige Einsatzzeiten kommen und könnte sich auch spielerisch in Ruhe weiterentwickeln.

Sollte sich Werner im kommenden Sommer tatsächlich für einen Wechsel entscheiden, könnte ein Nachfolger also bereits gefunden sein.