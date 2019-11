Hoffnung für den BVB: Barca mit großen Abwehrsorgen

Denis Doyle, getty

Ernesto Valverde muss gegen den BVB in der Defensive improvisieren

Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen den SC Paderborn wartet auf Borussia Dortmund am kommenden Mittwoch eine denkbar schwere Aufgabe: der BVB muss in der Champions League zum FC Barcelona reisen. Die Abwehrsorgen der Katalanen könnten beim schwarz-gelben Anhang aber Grund zur Hoffnung geben.

Barca-Trainer Ernesto Valverde muss gegen Dortmund in der Defensive improvisieren. Wie "Mundo Deportivo" meldet, müssen sowohl Nelson Semedo als auch Jordi Alba weiterhin verletzungsbedingt passen. Innenverteidiger Piqué ist aufgrund einer Gelbsperre sicher nicht von der Partie.

Hinzu kommt, dass ein Einsatz von Clement Lenglet unsicher ist. Das letzte Ligaspiel gegen Leganés (2:1) verpasste er wegen Beschwerden am linken Bein. Obendrein ist fraglich, ob Abwehrspieler Samuel Umtiti schon für ein weiteres Spiel bereit ist. Nach längerer Verletzung feierte er zuletzt zwar sein Comeback, eigentlich soll der Franzose vorerst aber nur langsam wieder herangeführt werden.

Barca-Youngsters vor Debüt in der Champions League

Da Valverde offenkundig freiwillig auf die Dienste von Jean-Clair Tobido, zuletzt als Neuzugang bei Bayer Leverkusen im Gespräch, verzichtet, bleiben nicht mehr viele Optionen für das Spiel gegen den BVB.

Sergi Roberto dürfte über die rechte Seite agieren, als Alternative wäre der noch unerfahrene Wágué eine Option. Über links wird wohl der 23-jährige Junior Firpo sein Champions-League-Debüt geben. Für Piqué wird der erst 20 Jahre alte Ronald Araujó in der Startelf erwartet, der ebenfalls erstmals in der Königsklasse auflaufen dürfte.

Der zweite Platz im Zentrum wird entweder von Lenglet oder von Umtiti eingenommen. So oder so: eingespielt ist die Defensive des spanischen Meisters nicht.

Zeitgleich am Mittwoch in der Gruppe F kämpft Inter Mailand um die Punkte bei Slavia Prag. In der Tabelle liegt Inter mit vier Punkten hinter Barca (acht) und dem BVB (sieben) auf Platz drei, hat den Direktvergleich mit Dortmund (2:0/2:3) aber für sich entschieden. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich fürs Achtelfinale, für den Gruppendritten geht es in der Europa League weiter.