Niko Kovac ein Trainer-Kandidat beim BVB?

Wird nach seiner Entlassung vom FC Bayern beim BVB gehandelt: Niko Kovac

Trainer Lucien Favre wackelt bei Borussia Dortmund nach dem desaströsen 3:3 gegen Tabellenschlusslicht SC Paderborn gewaltig. Im Umfeld des BVB werden längst mögliche Nachfolger für den Schweizer gehandelt. Darunter auch Niko Kovac, der erst Anfang November beim FC Bayern München entlassen wurde.

"Bild" nennt Kovac als einen von vier Kandidaten, die in den Überlegungen der Dortmunder Verantwortlichen eine Rolle spielen. Kovac stehe bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hoch im Kurs, heißt es.

Ein Problem, neben seiner Münchner Vergangenheit: das schlechte Verhältnis von Kovac zu Mats Hummels. Beide arbeiteten bis zum Sommer beim FC Bayern zusammen, waren sich jedoch nicht immer grün - ein Mitgrund dafür, dass Hummels den Rekordmeister verließ und zum BVB zurückkehrte.

Die damalige Dissonanz der beiden sei aber "kein K.o.-Kriterium" für eine mögliche Anstellung Kovacs in Dortmund, so "Bild".

Wie das Boulevard-Blatt weiter berichtet, werden neben dem Kroaten auch der frühere Leverkusen-Coach Roger Schmidt, Ralf Rangnick, aktuell Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull, sowie der gerade von Tottenham Hotspur gefeuerte Mauricio Pochettino beim BVB gehandelt. Alle vier Trainer wären, sofern sie überhaupt ein Interesse an dem Job in Dortmund hätten, sofort zu haben.

Favres Zukunft bei den Schwarz-Gelben soll an den beiden kommenden Spielen in der Champions League beim FC Barcelona sowie in der Bundeslige bei Hertha BSC hängen. Ist in diesen Partien keine deutliche Leistungssteigerung der zuletzt erschreckend formschwachen Dortmunder Mannschaft zu erkennen, dürften die Tage des 62-Jährigen als Cheftrainer gezählt sein.

Watzke hatte bei der Mitgliederversammlung am Sonntag zwar mitgeteilt, Favre genieße das Vertrauen der Bosse, aber auch erklärt, Fußball definiere sich "immer über Ergebnisse".