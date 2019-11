Patzner patzt! MSV jubelt und enteilt der Konkurrenz

Selim Sudheimer, getty

Der MSV Duisburg gewinnt das fünfte Drittliga-Spiel in Folge

Der MSV Duisburg hat seine Tabellenführung zum Abschluss des 16. Spieltages in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Die Zebras setzten sich gegen Aufsteiger Viktoria Köln mit 2:1 (1:1) durch und liegen nach dem fünften Sieg in Serie mit nun 34 Punkten fünf Zähler vor Verfolger FC Ingolstadt.

Albert Bunjaku (23.) hatte die Gäste aus Köln mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung gebracht, der 35-Jährige führt die Torschützenliste nach seinem zwölften Saisontreffer an. Doch MSV-Stürmer Vincent Vermeij (42.) nach einer schönen Kombination und Lukas Scepanik (85.) per Freistoß, bei dem Torhüter Sebastian Patzler ganz schlimm patzte, drehten das Spiel für den Favoriten.

Highlights aus dem Live-Ticker zu MSV Duisburg vs. Viktoria Köln

85.: Tooor für MSV Duisburg, 2:1 durch Arne Sicker! Was für ein Fehler von Patzler! Arne Sicker legt sich die Kugel zurecht und schießt wuchtig aufs Tor, allerdings viel zu unplatziert. Patzler muss nur seine Arme vors Gesicht heben, doch da rutscht ihm die Kugel zur Seite weg ins Tor

42.: Tor für MSV Duisburg, 1:1 durch Vincent Vermeij

Und so schnell kann es gehen! Endlich bekommt der MSV mal Tempo ins Spiel. Vermeij legt erst noch selbst raus und sucht den Weg in die Spitze. Tim Albutat erkennt den Laufweg und schickt den Stürmer geradewegs auf Patzler zu, der im direkten Duell den Kürzeren zieht.

23.: Tor für Viktoria Köln, 0:1 durch Albert Bunjaku

Plötzlich fällt das Tor! Duisburg presst mit vier Mann an den Kölner Strafraum und wird dann über vier Stationen ausgekontert. Letztlich läuft Holzweiler von rechts ein und schickt Bunjaku ins Eins gegen Eins, welches der Routinier eiskalt für sich entscheidet.

Die Aufstellungen:

Duisburg: 1 Weinkauf - 23 Bitter, 33 Boeder, 26 Gembalies, 17 Sicker - 14 Albutat, 28 Ben Bella - 9 Engin, 13 Daschner, 20 Mickels - 24 Vermeij. - Trainer: Lieberknecht

Köln: 1 Patzler - 14 Lang, 24 Willers, 21 de Vita, 6 Holthaus - 35 Saghiri, 27 Ristl - 19 Holzweiler, 8 Wunderlich, 7 Handle - 12 Bunjaku. - Trainer: Dotchev

Schiedsrichter: Michael Bacher

Zuschauer: 11.807