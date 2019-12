Selke huldigt Klinsmann und warnt vor Panik

Boris Streubel, getty

Jürgen Klinsmann zieht bei Hertha BSC die Zügel an

Der Trainerwechsel beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zeigt bereits nach gut einer Woche schmerzhafte Folgen. Der neue Coach Jürgen Klinsmann und dessen Trainerteam haben die Zügel merklich angezogen.

"Das Feuer spürst du in jeder Trainingseinheit", berichtete Angreifer Davie Selke dem "kicker". "Und wir machen mehr Meter als bisher. Wir leiden aktuell mehr, aber wir leiden gerne."

Der neue Fitnesstrainer Werner Leuthard verlangt den Spielern offenbar alles ab. "Was er mit uns macht, ist intensiv", sagte Selke, der den Effekt bereits bei Klinsmanns Debüt am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund trotz der 1:2-Niederlage gespürt hatte. "Ich habe mich extrem frisch und fit gefühlt. Wir haben gemerkt, wie uns das hilft", so der 24-Jährige.

Das spiegelte sich gegen den BVB zwar nicht im Ergebnis, aber durchaus in den Zahlen wider: Zum ersten Mal in dieser Saison liefen die Berliner mehr als 120 Kilometer. Bisher gehörte Hertha zu den lauffaulsten Teams der Liga.

Doch Laufstärke allein wird nicht reichen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Das weiß auch Selke: "Wir haben verstanden, was los ist. Aber es ist wichtig, dass wir ruhig bleiben. Panik wäre falsch."

Bereits am Freitag wird sich zeigen, ob es Selke und Hertha gelingt, die neue Gangart in Zählbares umzumünzen. Dann sind die Berliner zur Eröffnung des 14. Spieltags bei Eintracht Frankfurt gefordert.