BVB-Gerüchte um Haaland: Favre und Zorc im Kreuzfeuer

BVB-Coach Lucien Favre blickt allein auf das Punktspiel gegen Mainz

Vor dem Bundesliga-Duell gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) stellten sich Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund den Fragen der Journalisten.

Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei weniger die bevorstehende Partie in der Meisterschaft, als viel mehr die Spekulationen und den Transfer von Sturmtalent Erling Haaland von Red Bull Salzburg.

Michael Zorc und Lucien Favre waren bemüht bloß nicht zu viel zu verraten zu den möglichen Verhandlungen mit dem Youngster und seinem Beraterteam.

"Ich verweise gerne auf meine Interviews, die ich auf 'Sky' gegeben habe. Ich werde mich zu dieser Personalie nicht äußern. Wir werden unseren Fokus auf das Mainz-Spiel richten. Zu allen anderen Sachen gibt es keine Meldungen", so etwa der Sportdirektor deutlich.

Angesprochen auf die sportliche Qualität des jungen Norwegers blieb auch Trainer Favre zurückhaltend. "Ich denke ein Verein wie der BVB muss immer an jungen Spielern in der ganzen Welt interessiert sein. Aber wir wollen den Fokus aktuell nur auf die Meisterschaft und das Spiel in Mainz legen."

Wir begleiteten die Pressekonferenz im Liveticker. Hier gibt's alle wichtigen Aussagen zum Nachlesen:

+++ Zorc über die neue Verteilung der TV-Recht der Champions League +++

Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Wir hatten jetzt das Champions-League-Spiel und unser Weihnachtsessen mit der Mannschaft. Deshalb haben wir darüber noch nicht gesprochen.

+++ Favre über die Leistung von Haaland in der Champions League +++

Ich denke ein Verein wie der BVB muss immer an jungen Spielern in der ganzen Welt interessiert sein. Aber wir wollen den Fokus aktuell nur auf die Meisterschaft und das Spiel in Mainz legen.

+++ Favre über Weigl, der von einer Gelbsperre bedroht ist +++

Manchmal ist es schwer das zu kontrollieren, aber ich will nicht darüber sprechen. Er muss weiterhin so spielen. Aber wir können eine Gelbe Karte nicht einplanen. Er muss in seinen Zweikämpfen frei im Kopf sein.

+++ Favre über Sancho +++

Er hat alles auf dem Platz gegeben, hat sehr viel intensive Läufe absolviert. Auch sein Pressing ist sehr clever, was wichtig ist, wenn wir hoch spielen wollen.

+++ Favre und Zorc über Bürki +++

Er fühlt sich gut und war beim Spiel gegen Slavia Prag fantastisch. Roman hat ein außerordentlichen Spiel für uns gemacht. Natürlich werden wir zur richtigen Zeit mit ihm über eine Vertragsverlängerung sprechen.

+++ Favre über Balerdi +++

Wir haben ihm Zeit gegeben und so langsam aber sicher verbessert er sich. Er hat die Position in der Verteidigung schon in der argentinischen Nationalmannschaft gespielt und kann das auch hier bei uns in einer 4-er oder 5-er-Kette.

+++ Favre über das anstehende Spiel gegen Mainz +++

Es gibt immer etwas zu korrigieren, das ist ganz normal. Die positiven Dinge stechen aber heraus. Der Fokus ist da, das wissen die Spieler. Das Spiel in der Champions League haben wir genossen, aber jetzt steht die Bundesliga wieder im Fokus. Gegen Mainz erwarten wir einen guten Gegner. Sie haben das letzte Spiel in Augsburg verloren, aber das war eng. Zudem haben sie in Unterzahl 5:1 gegen Hoffenheim gewonnen.

+++ Favre über den Einzug ins Achtelfinale der Champions League +++

Nach einen solchen Spiel es nicht einfach zu schlafen. Es war fantastisch. Aber natürlich brauchen wir ein paar Stunden, um uns auf das nächste Spiel zu konzentrieren.

+++ Zorc über einen möglichen Haaland-Transfer +++

Ich verweise gerne auf meine Interviews, die ich auf "Sky"gegeben habe. Ich werde mich zu dieser Personalie nicht äußern. Wir werden unseren Fokus auf das Mainz-Spiel richten. Zu allen anderen Sachen gibt es keine Meldungen.

+++ Es geht los! +++

Lucien Favre und Michael Zorc sind soeben eingetroffen und nehmen ihre Plätze ein. Es kann losgehen!

+++ Nimmt der BVB den Schwung mit? +++

Können die Dortmunder den Schwung durch den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse mit in den Bundesliga-Alltag nehmen? Nach Siegen gegen Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf und Slavia Prag hat sich die Stimmung beim Vizemeister deutlich gebessert. Gegen Mainz soll der nächste Sieg her, um Tuchfühlung zur Tabellenspitze zu halten.

+++ Gibt es Infos zum möglichen Haaland-Transfer? +++

Die Gerüchte um eine Verpflichtung von Shootingstar Erling Haaland von RB Salzburg werden immer heißer. Der Norweger soll samt Entourage am Donnerstag in Dortmund gesichtet worden sein und erste Gespräche mit dem BVB geführt haben.