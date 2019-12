Sticht Real den FC Bayern und den BVB bei Camavinga aus?

Lintao Zhang, getty

Eduardo Camavinga (r.) hat das Interesse zahlreicher Top-Klubs geweckt

Eduardo Camavinga ist derzeit eines der heißesten Feuer im französischen Fußball. Mit nur 16 Jahren debütierte das Top-Talent in der Ligue 1 und ist seit Beginn der laufenden Saison als Stammspieler bei Stade Rennes gesetzt.

Kein Wunder also, dass bereits zahlreiche Spitzenklubs ihre Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben. Aktuell scheint Real Madrid die besten Karten für eine Verpflichtung zu besitzen, wodurch nicht nur der FC Bayern aus der Röhre schauen könnte.

Wie die "L'Equipe" berichtet, haben sich die Königlichen bei Camavinga in Stellung gebracht und bereits das Umfeld des 17-Jährigen kontaktiert. Allem Anschein nach wollen die Madrilenen nicht den gleichen Fehler wie vor zwei Jahren machen, als man es verpasste Starstürmer Kylian Mbappé zu verpflichten.

Damit könnte Real nicht nur den FC Barcelona, Manchester City und PSG ausstechen, sondern auch den FC Bayern und BVB, die allesamt als potenzielle Käufer Camavingas gehandelt werden.

BVB "komplett überzeugt" von Camavinga

Auch die "Bild" hatte in der Vergangenheit bereits über das Interesse des BVB berichtet. Damals hieß es, die Schwarz-Gelben seien von den Qualitäten des Youngsters "komplett überzeugt". Eine Einschätzung, die sich nun bestätigt. Schließlich erzielte der Mittelfeldspieler am vergangenen Spieltag beim 1:0-Sieg in Lyon sein erstes Profitor.

Camavingas Vertrag in Rennes läuft noch bis 2022. Da es französischen Klubs untersagt, minderjährige Spieler länger als drei Jahre vertraglich zu binden, könnte sich ein Transfer des Juwels schneller vollziehen als gedacht.

Wie hoch die Ablöse ist, die ein möglicher Abnehmer zahlen müsste, ist offen. Entwickelt sich Camavinga in der laufenden Spielzeit aber in ähnlichem Tempo weiter, könnte es zu einem wahren Wettbieten kommen, an dessen Ende der "Gewinner" tief in die Tasche greifen müsste.