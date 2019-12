BVB bestätigt Gespräche mit Götze - Reus fehlt "definitiv"

Oliver Hardt, getty

Mario Götze (l.) und der BVB stehen in Verhandlungen, Marco Reus (r.) fehlt im letzten Hinrundenspiel

Bleibt Mario Götze bei Borussia Dortmund oder geht man in Zukunft getrennte Wege? Auf der Pressekonferenz des BVB gab Sportdirektor Michael Zorc eine Wasserstandsmeldung ab. Trainer Lucien Favre bestätigte den Ausfall von Kapitän Marco Reus gegen die TSG Hoffenheim im letzten Hinrundenspiel am Freitag (20:30 Uhr).

"Marco (Reus, d. Red.) ist definitiv nicht dabei. Er hat nach dem Spiel etwas gespürt, einen Faserriss", so der Schweizer am Donnerstag: "Er fällt definitiv aus." Wer für den Angreifer in die Startelf rückt, verriet Favre nicht.

Gut möglich, dass in der Offensive gleich doppelt umgestellt werden muss. Der Einsatz von Flügelstürmer Jadon Sancho ist noch fraglich. "Ich hoffe, dass er morgen da ist. Ich weiß es aber nicht", so Favre.

Unterdessen gab Zorc Einblicke in die Kaderplanung der Borussia. Zwar sei es "zu früh", um über mögliche Ab- oder Zugänge zu sprechen. Der Sportdirektor erklärte jedoch, mit Götze in Verhandlungen zu stehen.

BVB will Achraf Hakimi halten

Der Vertrag des Offensivspielers läuft in Dortmund zum Saisonende aus, zuletzt wurde in den Medien eifrig über einen baldigen Abschied spekuliert. "Sport Bild" zufolge will Hertha BSC im Sommer zuschlagen.

"Ich habe diese Woche noch mit seinem Vater gesprochen. Wir sind da in internen Gesprächen. Es ist aber nichts, was nach draußen gehen sollte", so Zorc. Es gebe "aktuell nichts zu vermelden."

Darüber hinaus bekräftige der BVB-Manager erneut, den von Real Madrid noch bis Saisonende ausgeliehenen Achraf Hakimi fest zu verpflichten: "Wir haben schon mehrfach unser Interesse bekundet, Achraf über die Saison hinaus zu halten."

Noch sei der richtige Zeitpunkt nicht da, Gespräche mit dem spanischen Topklub stünden noch aus, so Zorc.

Wir haben die PK mit Lucien Favre und Michael Zorc im Live-Blog begleitet. Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

Zorc: Wir bringen jetzt zunächst die Hinrunde zu Ende, das ist jetzt zu früh. Dann werden wir uns zusammensetzen.

Zorc: "Ich habe diese Woche noch mit seinem Vater gesprochen. Wir sind da in internen Gesprächen. Es ist aber nichts, was nach draußen gehen sollte. Es gibt da aktuell nichts zu vermelden.

Zorc: Wir haben schon mehrfach unser Interesse bekundet, Achraf (Hakimi, d. Red.) über die Saison zu halten. Jetzt ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt da auch noch keine Entscheidung, weder in die eine noch in die andere Richtung. Da werden wir also noch Gespräche führen.

Dann habe ich gelesen, dass Achraf gegen Leipzig einen neuen Schnelligkeitsrekord aufgestellt hat. Er wurde mit einer Geschwindigekeit von 36 km/h geblitzt.

Favre: Er ist sehr, sehr gut. Aber man kann sagen über Ronaldo: Nach jedem Training bleibt er sehr lange, macht Streching usw. Er ist jetzt mit 33, 34 in dieser Form. Das ist kein Zufall. Er weiß, dass er weiter machen muss. Er sagt das auch selbst.

Zorc: Ich bemühe mich und gebe mein Bestes.

Zorc: Ich schätze ihn als begrenzt ein, da die Verträge nun einmal so sind wie sie sind. Wir befinden uns mitten in der Saison. Man macht ja immer eine Planung für eine gesamte Saison. Wir müssen schauen.

Favre: Sie haben gute Ergebnisse gehabt, verlieren dann aber gegen X, Y. Sie haben gut gegen Bayern gespielt. Sie sind schwer zu beurteilen. Ich habe zwei, drei Spiele komplett gesehen. Respekt.

Zorc: Natürlich hatten wir im November eine schwierige Phase, in der die Ergebnisse nicht stimmten. Etwa die erste Halbzeit gegen Paderborn. Seither sind wir aber auf einem sehr guten Weg, auch mit Blick auf das Spiel am Dienstag. Der Blick geht jetzt schon wieder in Richtung Rückrunde.

Favre: Wie Michael.

Favre: Ja, natürlich. Wir blicken nach vorne, es gibt viele gute Dinge, die wir aus dem Spiel ziehen. Es ist schwer zu akzeptieren. Sie hatten kaum Chancen, nur bei Ecken. Und wir bekommen drei Tore. Aber wir müssen das akzeptieren. Natürlich wollen wir das korrigieren. Nun müssen wir positiv denken. Leipzig hat sehr gelitten, das ist positiv. Jeder macht Fehler, das müssen wir akzeptieren.

Zorc: Insbesondere bei den ersten beiden Gegentoren haben wir keine strukturellen Fehler gezeigt. So etwas kann in der Saison passieren. Morgen brauchen wir noch einmal einen Kraftakt und die bestmögliche Leistung bringen. Dann haben die Spieler auch verdiente Weihnachtsferien.

Favre: Ich weiß es momentan nicht. Ich hoffe, dass er morgen da ist. Ich weiß es aber nicht. Marco (Reus, d. Red.) ist definitiv nicht dabei. Er hat nach dem Spiel etwas gespürt, einen Faserriss. Er fällt definitiv aus.

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund feiert heute seinen 110. Geburtstag! Wir gratulieren herzlich und blicken auf die "maximal emotionale" Gründung zurück.

🖤 110 JAHRE BORUSSIA DORTMUND 💛 pic.twitter.com/M9GwjwOvtp — Borussia Dortmund (@BVB) 19. Dezember 2019

Wer steht auf Seiten von Borussia Dortmund im letzten Punktspiel des Jahres auf dem Platz? Bekommt Nico Schulz, gegen Leipzig zunächst nur Ersatz, wieder eine Startelfchance? Wie steht es um Jadon Sancho, der gegen Leipzig verletzt runter musste? Rotiert vielleicht Stürmer Paco Alcácer nach überstandener Verletzung ins Team? Wir sind gespannt, was Favre sagt.

Aufgrund zweier individueller Fehler gab Dortmund gegen den Tabellenführer eine komfortable und überzeugende 2:0-Führung ab. Kapitän Marco Reus wollte sich hinterher am liebsten "in den Allerwertesten" beißen und Sportdirektor Michael Zorc klagte: "Das tut weh. Das sind zwei Punkte zu wenig."

Auch die BVB-Fans zeigten sich nach der Partie ungläubig. Hier geht es zu den Netzreaktionen.

Nach dem Remis im letzten Heimspiel und dem Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg am Mittwoch rangiert Borussia Dortmund in der Bundesliga mit 30 Punkten auf Platz vier. Bei einem Sieg klettert der BVB zumindest auf Rang drei und bleibt zur Konkurrenz aus Leipzig und Gladbach (je 34 Punkte) in Schlagdistanz.

Die TSG Hoffenheim wird jedoch alles daransetzen, nicht im Niemandsland zu überwintern. Nach dem 2:0-Sieg bei Union Berlin am Dienstag haben die Kraichgauer 24 Zähler auf dem Konto und stehen auf Platz neun.