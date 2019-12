Bericht: FC Bayern holt Fein zurück und verlängert mit ihm

Martin Rose, getty

Adrian Fein: FC Bayern statt HSV im Sommer 2020?

Adrian Fein hat großen Anteil am momentanen Höhenflug des Hamburger SV. Die Leihgabe des FC Bayern München ist beim Tabellenwweiten der 2. Bundesliga der heimliche Chef - und hat sich beim HSV offenbar für höhere Aufgaben empfohlen.

Nach Informationen der Münchner "tz" wird Fein in der kommenden Saison (wieder) das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen. Der 20-Jährige soll im Sommer nach München zurückkehren und den Bundesliga-Kader des FCB verstärken.

Im gleichen Atemzug soll zudem sein aktuell bis 2021 datierter Arbeitsvertrag verlängert werden.

Fein heuerte bereits 2006 beim FC Bayern an und durchlief seitdem alle Jugendabteilung des Klubs. Als Leistungsträger der Münchner Amateure schaffte er den Sprung in den Profifußball.

Nachdem er in der Saison 2018/2019 an Jahn Regensburg ausgeliehen war, ging es für den defensiven Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit beim HSV weiter. Dort stand Fein bislang in jeder Zweitliga-Partie auf dem Feld und sorgte dafür, dass die Rothosen vom Aufstieg träumen dürfen.

Großes Lob von Salihamidzic

"Wir sind froh, dass Adrian konstant gute Spiele macht, und er sich stark in Hamburg präsentiert", sagte Hasan Salihamidzic, der Sportdirektor des FC Bayern, unlängst der "Sport Bild" über seinen Leihspieler: "Für ihn war es genau der richtige Weg, zum HSV zu gehen."

Die Sehnsucht in München nach Eigengewächsen, die den Sprung in die erste Mannschaft schaffen so wie einst Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm, ist groß. Fein habe die Qualität, so Salihamidzic, die Rückkehr zum FC Bayern "nach überzeugenden Lehrjahren im Profifußball" zu schaffen.

Das ist Feins großes Ziel. "Natürlich träume ich davon, eines Tages in der Bundesliga für den FC Bayern zu spielen. Ich bin Münchner und schon seit Kindertagen großer Fan des Klubs", sagte der hoch veranlagte Mittelfeldspieler, der das Münchner Stadtwappen als Tattoo auf dem Arm trägt. Gut möglich, dass sich dem 20-Jährigen die Chance schon in der kommenden Saison bietet.