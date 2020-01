Nagelsmann: RB "noch nicht gut genug"

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann glaubt noch nicht an den Titel mit RB Leipzig

In seinem ersten Jahr als Trainer von RB Leipzig führte Julian Nagelsmann die Sachsen auf Anhieb zur Herbstmeisterschaft. Dennoch glaubt der Youngster unter den Bundesliga-Coaches nicht, dass sein Team den Titel holen wird.

"Wir müssen uns entwickeln. Aktuell sind wir noch nicht gut genug, um Meister zu werden", stellt der 32-Jährige im Gespräch mit der "Bild" klar.

Einen Grund für seine Skepsis liefert Nagelsmann gleich mit. Man führe die Tabelle derzeit nur an, "weil viele andere nicht die Performance haben, die sie haben könnten", so der RB-Übungsleiter.

Und weiter: "Man redet immer von schwächelnden Bayern und Dortmundern. Aber es wäre auch mal ratsam, wenn wir gegen die auch mal gewinnen, sonst wird es am Ende der Saison einfach schwer. Gladbach ist sehr stabil und ein Kandidat für ganz oben. Auch Schalke ist sehr konstant."

Damit es wirklich zum Gewinn der Schale reicht, müsste sein Team am Ende der Spielzeit mindestens doppelt so viele Punkte wie bisher auf dem Konto haben, "plus vielleicht ein oder zwei Siege mehr", erklärt Nagelsmann.