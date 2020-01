Nach Johnson-Gerüchten: HSV jagt nächstes Gladbach-Ass

Christof Koepsel, getty

Tobias Strobl wird beim HSV gehandelt

Das große Saisonziel, der direkte Aufstieg in die Bundesliga, ist beim Hamburger SV noch längst nicht in trockenen Tüchern. Deshalb will sich der HSV im Winter offenbar mit einem Defensivspieler von Borussia Mönchengladbach verstärken.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, interessieren sich die Norddeutschen für Tobias Strobl. Trainer Dieter Hecking soll sich intern für einen Transfer seines Ex-Schützlings ausgesprochen haben, schreibt das Blatt.

Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann, verpasste den Saisonstart verletzungsbedingt und kämpft seitdem um den Anschluss beim Tabellenzweiten. In der laufenden Spielzeit bringt es der ehemalige Hoffenheimer lediglich auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

Strobl ist schon der zweite Akteur aus Gladbach, den die Rothosen in dieser Transferperiode angeblich ins Auge gefasst haben. Zuvor hatte das "Abendblatt" bereits über eine mögliche Verpflichtung von Außenverteidiger Fabian Johnson berichtet.

Noch steht hinter den beiden Wunschspielern des HSV allerdings ein dickes Fragezeichen. Fohlen-Manager Max Eberl schob kurz vor Weihnachten im "kicker" jeglichen Wechsel-Spekulationen direkt einen Riegel vor: "Der Kader wird sich nicht ändern", stellte der 46-Jährige klar. "Wie es aussieht, gehen wir auch in dieser Besetzung in die Rückrunde."