Kalou vor Wechsel nach Düsseldorf?

Salomon Kalou vor Wechsel von Hertha BSC zu Fortuna Düsseldorf?

Der bei Hertha BSC aussortierte Salomon Kalou steht womöglich vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf.

Wie der "Berliner Kurier" berichtet, laufen Gespräche zwischen den Rheinländern und Kalous Berater.

"Ich werde mich mal bei Dodi Lukebakio (ehemaliger Berliner Teamkollege, Anm. d. Red.) über Düsseldorf erkundigen, ob es ein netter Verein ist", sagte Kalou auf Anfrage gegenüber dem Blatt.

"Stand jetzt ist: Ich habe einen Vertrag bei Hertha BSC. Ich entscheide, ob ich meinen Vertrag bis Juni erfülle. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass ich bis dahin bleibe. Wir werden sehen, was passiert."

Bei Hertha unter Trainer Jürgen Klinsmann hat der ivorische Angreifer keine Zukunft mehr. Vom Mannschaftstraining ist Kalou freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen. In Berlin absolviert er aktuell nur Laufeinheiten. "Das kann ich ja auch wieder ändern", erklärte der 34-Jährige.

Zuletzt war der Champions-League-Sieger von 2012 unter anderem mit seinem Ex-Klub Feyenoord Rotterdam sowie einem Wechsel nach China und in die USA in Verbindung gebracht worden. Nun steht also doch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga im Raum.