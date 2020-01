Can zum BVB? Meldungen widersprechen sich

www.imagephotoagency.it.... via www.imago-images.d

Everton oder BVB: Wohin führt der Weg von Emre Can?

In zwölf von bisher 20 Serie-A-Spielen saß Emre Can bei Juventus Turin über 90 Minuten auf der Bank. Zu viel für den Nationalspieler, der sich nun nach neuen Arbeitgebern umschaut. Ob Can tatsächlich bei Borussia Dortmund landet, ist allerdings offen.

Zwar berichteten "Gazzetta dello Sport" und "Sky" übereinstimmend, der BVB habe die besten Karten im Poker um den Mittelfeldspieler.

Die gewöhnlich gut informierten "Ruhrnachrichten" halten jedoch dagegen. Es habe nur "lose Sondierungsgespräche mit dem Can-Lager" gegeben. Das Zustandekommen des Transfers sei "äußerst unwahrscheinlich".

Cans Abschied von Juve soll beschlossene Sache sein. Lediglich sieben Minuten stand der Mittelfeldspieler in den vier Pflichtspielen im Jahr 2020 auf dem Platz. Diese Entwicklung widerlegte etwaige Hoffnungen, von der Verletzung von Teamkollege Sami Khedira durch mehr Einsatzzeiten zu profitieren.

Can habe die Zeichen der Zeit erkannt und seine Berater damit beauftragt, sich nach Interessenten umzuhören, hieß es aus Italien.

Obwohl er aufgrund seiner geringen Spielpraxis als Risikotransfer eingestuft wird, beschäftigen sich angeblich einige namhafte Klubs mit dem 26-Jährigen. Neben dem BVB soll auch der FC Everton gute Karten bei Can haben.

Gehaltsverzicht für den Wechsel zum BVB?

Die "Gazzetta" weiß, dass der gebürtige Frankfurter noch immer ein Haus in Liverpool besitzt, welches gerade einmal 20 Minuten vom Trainingsgelände der Toffees entfernt steht.

Evertons Teammanager Carlo Ancelotti ließ indes durchblicken: "Wir haben unsere Ideen, was den Transfermarkt angeht, aber die Namen, die Sie in der Presse lesen, sind nicht korrekt."