Uth verrät "Knackpunkt des Transfers"

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Mark Uth wurde vom FC Schalke 04 an den 1. FC Köln ausgeliehen

Mark Uth wechselte im Winter auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln. Der Angreifer hat nun Einblicke in die Hintergründe des Transfers gegeben. Wie es im Sommer weitergeht, sei noch kein Thema.

"Das ist Zukunftsmusik, ich habe mir darüber wirklich noch keine Gedanken gemacht und kann Ihnen nicht sagen, was ich mir für die neue Saison wünsche. Es geht mir jetzt nur darum, dass Köln nicht absteigt und ich so oft wie möglich spielen kann", so Uth gegenüber "Bild".

"Sport Bild" zufolge wurde eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro verankert. Bei Schalke 04 hat Uth noch einen Vertrag bis Sommer 2022.

Bei den Verhandlungen zwischen beiden Klubs wurde zudem eine weitere Klausel festgelegt, die Uth verbietet, im direkten Duell gegen S04 auf dem Rasen zu stehen. Die Rheinländer treffen am 29. Februar auf die Königsblauen.

Uth muss Schalke-Passus "akzeptieren"

Die Klausel war laut Uth "der Knackpunkt des Transfers. Die Schalker wollten nicht, dass ich als Leihgabe mit Köln gegen sie auflaufe und bestanden auf dem Passus". Der Stürmer hätte "auf jeden Fall gerne" gegen die alten Kollegen gespielt, müsse die Regelung letztlich aber "akzeptieren".

Möglich gemacht wurde der Transfer zudem, weil der 28-Jährige auf Gehalt verzichtet hat: "In so einer Situation muss man abwägen, was einem wichtiger ist – für mich war das ganz klar Spielpraxis."

Beim 1. FC Köln erzielte der Stürmer bereits ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. So fällt das erste Zwischenfazit von Mark Uth "sehr positiv" aus: "Drei Spiele von Anfang an, zwei Heimsiege und das Tor in Dortmund – auch wenn ich da lieber etwas mitgenommen hätte. Schon im Trainingslager hatte ich ein richtig gutes Gefühl. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Es war wirklich nicht schwer, hier Fuß zu fassen."

gkl