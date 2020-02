Bayern-Leihgabe Fein fehlt HSV wohl im Derby

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

HSV-Profi Adrian Fein verletzte sich im Spiel gegen den KSC

Adrian Fein wurde im Sommer vom FC Bayern München zum Hamburger SV verliehen, wo er sich auf Anhieb als Stammspieler bewährte. Nach seiner Verletzung im Spiel gegen den Karlsruher SC schielt der Youngster auf sein Comeback. Das Derby gegen den FC St. Pauli dürfte jedoch zu früh kommen.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, wird der 20-Jährige sowohl gegen den Hamburger Stadtrivalen (22.02.) als auch eine Woche zuvor bei Hannover 96 (15.02.) fehlen. Nach einem Zusammenstoß mit KSC-Profi Marvin Wanitzek hatte sich Fein einen Jochbeinbruch zugezogen.

Am Sonntag wurde der Mittelfeldspieler in der Uni-Klinik Eppendorf erfolgreich operiert, konnte am Montag das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Sein Reha-Training wird Adrian Fein dem Bericht nicht sofort - sondern nach einigen Tagen Pause - beginnen. In der kommenden Woche soll dann getestet werden, wie er mit einer Spezialmaske zurechtkommt.

Sein Comeback könnte Adrian Fein bei gutem Heilungsverlauf schließlich im Punktspiel bei Erzgebirge Aue (29.02.) feiern. In der laufenden Spielzeit zählte er unter HSV-Trainer Dieter Hecking zum Stammpersonal, stand in 21 Liga-Einsätzen 20 Mal in der Startelf.