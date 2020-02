Wolfsburg gewinnt Spitzenspiel bei Hoffenheim

dpa

Steuerte zwei Tore zum Wolfsburger Sieg bei 1899 Hoffenheim bei: Pernille Harder:. Foto: Peter Steffen/dpa

Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat das Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga souverän für sich entschieden.

Beim Tabellenzweiten TSG 1899 Hoffenheim setzten sich die Wolfsburgerinnen am Freitag mit 5:2 (3:0) durch. Damit baute das Team von Trainer Stephan Lerch seinen Vorsprung an der Tabellenspitze (40 Punkte) auf sechs Zähler vor Hoffenheim (34) aus. Der Tabellendritte FC Bayern München (31) tritt am Sonntag (14.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen an.

Fridolina Rolfö (7. Minute), Pernille Harder (16./80.), DFB-Spielführerin Alexandra Popp mit einem sehenswerten Freistoß (24.) und Svenja Huth trafen für die Gäste (70.). Maximiliane Rall (72.) und Luana Bühler (84.) erzielten die Tore für die Kraichgauerinnen.

"Es ging dann doch etwas schnell", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zur Pause beim TV-Sender "Eurosport" über die frühe 3:0-Führung und bescheinigte den Wolfsburgerinnen eine "brutale Qualität".