So ist der Stand im Vertragspoker bei Bayern

Was wird aus den Stars des FC Bayern München?

Die Zwangspause aufgrund des Coronavirus stellt die Klubs der deutschen Fußball-Bundesliga vor eine große Herausforderung: Bereits vorhandene Planungen für den anstehenden Transfersommer und die Saison 2020/21 müssen grundlegend überdacht werden. Das gilt wohl auch für Rekordmeister FC Bayern München.

Neben einer Neueinordnung kolportierter Megatransfers à la Leroy Sané stehen dem FC Bayern vor allem Vertragsverhandlungen mit den vorhandenen Stars ins Haus.

Die Arbeitspapiere von Stammkeeper Manuel Neuer, dem Defensiv-Duo Jérôme Boateng und David Alaba, den Mittelfeldspielern Javi Martínez und Thiago sowie Urgestein Thomas Müller enden im Sommer 2021, die Leihspieler Álvaro Odriozola, Philippe Coutinho und Ivan Perisic verlassen München - so der Stand - Anfang Juli.

Laut "Sport Bild" kam es zu "einem ersten Austausch" zwischen den Bayern-Bosse und dem Management von Neuer, einfach werden sich die Verhandlungen aber wohl nicht gestalten: Dem Bericht zufolge fordert der 33-Jährige ein "sehr langes Engagement", selbiges gelte für Müller (30).

Ein Umstand, der besonders brisant ist, da man an der Säbener Straße dem ungeschriebenen Gesetzt folgt, Akteuren jenseits der 30 Jahre nur noch Verträge mit einer Laufzeit von einem Jahr vorzulegen. Ein Dogma, das in einigen Fällen jedoch bereits außer Kraft gesetzt wurde.

Alaba-Verbleib beim FC Bayern noch lange nicht fix

Anders gestaltet sich die Situation angeblich bei David Alaba. Der 27-Jährige, der der letzte Spieler im Kader ist, der den Sprung vom Nachwuchs in die Stammelf des FCB geschafft hat, soll ohnehin noch nicht entschieden haben, ob ein Verbleib in München für ihn in Frage kommt. Alaba wurde in der Vergangenheit bei vielen Topklubs gehandelt: Die spanischen Branchenriesen Real Madrid und FC Barcelona sollen großes Interesse haben. Im besten Fußballalter soll der Tapetenwechsel Alaba durchaus locken.

Vom Leihtrio hat wohl nur Perisic eine Zukunft in München. Dem 31-Jährigen wurde laut "Sport Bild" das Signal gegeben, dass man ihn gerne halten will. Inter Mailand würde demnach eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro erhalten.

Geld, das unter anderem die Verkäufe von Boateng, Martínez und Weltmeister Corentin Tolisso in die Kassen spülen soll.