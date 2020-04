Bayern vertagt Vertragsgespräche mit Boateng und Martínez

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Geht es für Boateng und Martínez beim FC Bayern weiter?

Auch an der Säbener Straße ruht in diesen Tagen der Ball. Hinter den Kulissen arbeitet der FC Bayern aber weiterhin intensiv an der Weichenstellung für die Zukunft. Nur Nebenrollen nehmen dabei Jérôme Boateng und Javi Martínez ein.

Auf die Verantwortlichen des Rekordmeisters warten in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche wichtige Verhandlungen. Im Mittelpunkt stehen aktuell die Vertragsgespräche mit Manuel Neuer, der vom FC Bayern angeblich einen Kontrakt bis 2025 fordert.

Und auch die Gespräche mit Thomas Müller, Trainer Hansi Flick, Thiago und David Alaba stehen in München sehr zeitnah auf dem Tagesplan. Keine Rolle spielen im Moment dagegen die möglichen Vertragsverlängerungen von Jérôme Boateng und Javi Martínez - und das wird vorerst auch so bleiben.

"TZ"-Reporter Manuel Bonke schreibt, dass die beiden Defensivspieler vorerst nicht mit einem neuen Vertragsangebot des Rekordmeisters rechnen dürfen. Der Grund: Der FC Bayern will zunächst die Gespräche mit den oben genannten Leistungsträgern führen, bevor er sich den beiden 31-Jährigen widmet.

Sowohl Boateng als auch Martínez stehen noch bis zum Sommer 2021 unter Vertrag.

Überraschend kommt die Entscheidung der Münchner Verantwortlichen nicht. Um Boateng und Martínez gab es schon in den vergangenen Monaten immer wieder Wechsel-Gerüchte.

Boateng stand im Sommer 2019 und im vergangenen Winter vor einem Abschied. Martínez wird derweil schon länger mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Athletic Bilbao in Verbindung gebracht.