Umschulung: Ex-Kapitän Dick zurück beim FCK

Florian Dick kehrt in anderer Funktion zum FCK zurück

Der frühere Kapitän Florian Dick ist in neuer Rolle zu seinem ehemaligen Arbeitgeber 1. FC Kaiserslautern zurückgekehrt.

Der 35-Jährige arbeitet seit Mittwoch in der Geschäftsstelle des Fußball-Drittligisten. Beim viermaligen Meister wird der gelernte Informatikkaufmann in den kommenden 18 Monaten während seiner Umschulung zum Sportfachwirt 20 Stunden pro Woche praktische Erfahrungen sammeln. "Aktuell aufgrund der besonderen Situation zunächst zwar im Home-Office, aber hoffentlich bald dann am Betze", sagte Dick.