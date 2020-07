Rummenigge gibt Hernández-Fehler zu - Kein Transfer geplant

Stefan Matzke / sampics

Lucas Hernández soll beim FC Bayern bleiben

Zuletzt hielten sich die Gerüchte, Lucas Hernández werde den FC Bayern vorzeitig verlassen, hartnäckig. Nun äußerte sich Vorstandschef Karl-Heinz-Rummenigge zu den Spekulationen und gab Fehler von Seiten der Münchner zu.

Den 80-Millionen-Euro-Neuzugang als "besten Innenverteidiger der Bundesliga" anzupreisen, sei laut Rummenigge nicht unbedingt richtig gewesen. "Vielleicht haben wir ihm keinen Gefallen damit getan, ihm gleich so ein Prädikat überzustülpen", gestand der 64-Jährige in einem Interview mit "Sport 1" ein.

Dennoch sei der FC Bayern von Hernández überzeugt, "weil er als Linksverteidiger eine Top-WM 2018 und bei Atlético Madrid in der Innenverteidigung auf höchstem Niveau gespielt hat".

Schließlich habe der Rekordmeister den 24-jährigen Abwehr-Allrounder "kontinuierlich gescoutet" und könne mit ihm "zwei Positionen" in der Hintermannschaft abdecken. "Der Bursche hat mit 80 Millionen Euro verdammt viel Geld gekostet, aber man darf nicht vergessen, dass er zwei schwere Verletzungen hatte", betonte Rummenigge, der Hernández mit dem ehemaligen Bayern-Star Bixente Lizarazu verglich.

Das erste Jahr des heute 50-jährigen Franzosen in München sei ein "Drama" gewesen. Nach einer Leisten-Operation kam der Abwehrspieler nicht wirklich in Tritt und drohte die WM 1998 zu verpassen. Daraufhin seien Uli Hoeneß und Rummenigge nach Frankreich geflogen, um den damaligen Nationaltrainer Aimé Jacquet davon zu überzeugen, dass Lizarazu fit ist und das Turnier spielen kann.

Lizarazu wurde schließlich als Stammspieler Weltmeister und startete anschließend beim FC Bayern durch, gewann die Champions League, sechs Meisterschaften und fünf Mal den DFB-Pokal.

FC Bayern plant keinen Transfer von Lucas Hernández

Auch bei Hernández müsse der FC Bayern Geduld haben. "Er kam mit einer Knieproblematik zu uns und hat sich dann noch mal in Piräus schwer verletzt. Ich habe mich bei ihm, wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit an Bixente erinnert, denn auch für Lucas war diese Saison schwierig", so Rummenigge.

Aus diesem Grund ziehen die Münchner auch keinen Verkauf von Hernández in Betracht. "Dann wäre es aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein Fehler. Ich denke auch sportlich", stellte Rummenigge klar und ergänzte: "Wir werden ihm die Chance geben, seine Klasse im nächsten Jahr zu zeigen. Ein Transfer ist nicht geplant."

Zuletzt wurde Hernández mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.