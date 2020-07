ManCity hat Sané-Nachfolger gefunden

Acero via www.imago-images.de

Ferrán Torres wechselt wohl zu Manchester City

Über Monate hinweg wurde er in der Fußball-Bundesliga gehandelt, galt sowohl beim deutschen Meister FC Bayern München als auch beim Konkurrenten Borussia Dortmund als hochinteressanter Spieler. Jetzt ist die Zukunft des spanischen Juwels Ferrán Torres offenbar geklärt.

Schon vor zwei Wochen hieß es in englischen und spanischen Medienberichten, dass sich das 20-jährige Offensivtalent mit dem englischen Vizemeister Manchester City auf einen Wechsel verständigt habe. Seither feilschten die Citizens und der bisherige Torres-Klub FC Valencia um vertragliche Details.

Nun offenbar der Durchbruch: Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" konnten sich die Klubs auf eine Sockelablöse in Höhe von "nur noch" 25 Millionen Euro einigen. Diese Transfersumme läge damit stolze 20 Millionen Euro unter der noch im Frühjahr gehandelten Ablöse für Ferrán Torres. Weitere Bonuszahlungen könnten das Transferpaket dem Bericht zufolge noch auf 37 Millionen Euro anschwellen lassen.

Vor allem bis zur Verpflichtung von Leroy Sané galt der spanische U-Nationalspieler auch beim deutschen Rekordmeister als mögliche Alternative. Er überzeugte in den letzten beiden Saisons mit viel Tempo und Dribbelstärke auf der rechten Außenbahn und stand 2019/2020 in 26 Partien in La Liga in der Startformation. Auch der BVB wurde zuletzt immer wieder als Interessent gehandelt, sollte sich Jadon Sancho noch aus Dortmund verabschieden.

Mit dem Einkauf hätte Manchester City einen ersten Schritt zur geplanten Transferoffensive gesetzt, die in diesem Sommer wohl noch bevorsteht. Nach Informationen des "Guardian" stehen Teammanager Pep Guardiola bis zu 165 Millionen Euro zur Verfügung, um ManCity für die neue Saison in der Premier League und Champions League zu rüsten.

Die offizielle Bestätigung des Deals steht derweil noch aus.