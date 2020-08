Medien: Hannover mit Interesse an BVB-Profi

TEAM2 via www.imago-images.de

Der BVB steht mit Hannover 96 angeblich in Verhandlungen über einen Transfer

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund arbeitet im Hintergrund an dem Kader für die Saison 2020/21. Dabei trennt sich der BVB auch von zahlreichen Spielern. Nun kommt neue Bewegung ins die Transfer-Aktivitäten.

Nach Informationen der "Bild" steht Felix Passlack vor einem Abschied aus dem Ruhrgebiet. Demnach zeigt Zweitligist Hannover 96 großes Interesse an einer Verpflichtung.

Die Niedersachsen suchen für die neue Spielzeit einen neuen Rechtsverteidiger, der 22 Jahre alte Passlack sei daher in den Fokus gerückt. H96-Coach Kenan Kocak soll einen Transfer befürworten, heißt es.

Erste Gespräche zwischen beiden Klubs sollen bereits geführt worden sein. Auch Passlack selbst sei einem Wechsel nicht abgeneigt. Noch scheint jedoch die Höhe der Ablösesumme ein Problem darzustellen. Zwar würde der BVB laut "Bild" auch einer Ablöse von unter einer Million Euro zustimmen, Hannover will angeblich allerdings noch weniger zahlen.

Bis zuletzt war Felix Passlack an den Eredivisie-Klub Fortuna Sittard ausgeliehen. In den Niederlanden absolvierte er bis zum Liga-Abbruch 25 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte.

Derzeit trainiert Passlack mit seinen BVB-Kollegen, bei den Schwarz-Gelben läuft sein Arbeitspapier im kommenden Sommer aus.