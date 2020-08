Messi warnt Barca: "Wenn wir so weiter machen ..."

via www.imago-images.de

Lionel Messi und der FC Barcelona stehen in der Champions League unter großem Druck

Der Meistertitel ist futsch, im Pokal ist schon lange Schluss - jetzt muss in der Königsklasse eine Erfolgsstory her: Der FC Barcelona steht vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League am Samstag gegen den SSC Neapel unter Druck - eine Saison ohne Titel können sich die Katalanen eigentlich nicht leisten.

"Die Fans verlieren allmählich die Geduld, wenn wir ihnen nichts präsentieren", warnte Superstar Lionel Messi. Die Katalanen erlaubten sich vor allem nach dem Restart zu viele Patzer und mussten in der Meisterschaft Real Madrid den Vortritt lassen. Messi war wegen der spielerischen Mängel außer sich und hielt nach der Misere eine Brandrede.

"Wenn wir so weiter machen, wird es schwierig, die Champions League zu gewinnen. Wenn wir um den Titel mitspielen wollen, müssen wir vieles ändern - sonst scheiden wir schon gegen Napoli aus", schimpfte der Argentinier. Im Pokal war sein Team im Februar an Athletic Bilbao gescheitert.

Im Viertelfinale droht der FC Bayern

Doch auch im Falle eines Weiterkommens gegen Neapel nach dem 1:1 im Hinspiel sind die Aussichten auf den Titel in der Königsklasse alles andere als rosig. Im Viertelfinale droht als Gegner Bayern München, das nach dem 3:0 im Hinspiel beim FC Chelsea die Runde der letzten Acht so gut wie sicher hat und für viele der große Favorit ist.

Neben der sportlichen Delle trug auch Messis eigene Situation zuletzt zur Unruhe bei. Nachdem der 33-Jährige die Verhandlungen mit Barca über einen neuen Vertrag ab 2021 abgebrochen hatte, kamen Gerüchte über einen Wechsel zu Inter Mailand auf. Inter-Trainer Antonio Conte winkte jedoch ab: "Es ist einfacher, den Mailänder Dom zu versetzen, als Messi nach Mailand zu holen."

"Wir können die Champions League gewinnen"

Auch für Barcelonas Trainer Quique Setien steht gegen Neapel viel auf dem Spiel. In Spanien wird schon spekuliert, dass das vorzeitige Königsklassen-Aus auch das Ende für Setien bedeuten könnte, zumal Namen wie Xavi, Patrick Kluivert oder Ronald Koeman als Nachfolger gehandelt werden.

Setien gibt sich aber kämpferisch. "Ich bin voller Energie und sicher, dass wir es motiviert angehen", sagte der 61-Jährige vor dem Duell gegen Neapel. Gegen die Italiener kann der Coach auf seinen Top-Sturm mit Messi, Luis Suárez und Antoine Griezmann setzen. "Wir können die Champions League gewinnen", tönte Setien.

Kein großes Thema mehr war zuletzt eine mögliche Verlegung der Partie, nachdem die Coronazahlen in der Region um Barcelona wieder deutlich angestiegen waren. Ende Juli hatte die Europäische Fußball-Union noch erklärte, dass man die Situation beobachte und Kontakt zu den lokalen Behörden habe; von einer Verlegung wurde aber nicht mehr gesprochen.

Das dürfte Neapels Klubchef Aurelio De Laurentiis nicht erfreut haben. Der Präsident hatte sich klar gegen die Austragung des Spiels in der katalanischen Hauptstadt ausgesprochen. "Ich begreife nicht, warum wir in einer Stadt spielen müssen, in der die Lage wegen der Corona-Pandemie kritisch ist", sagte De Laurentiis, fand mit seiner Klage aber kein Gehör.