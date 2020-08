So läuft die Qualifikation für die WM 2022

AFP/SID/KURT SCHORRER

CONCACAF gibt Qualifikations-Modus für WM 2022 bekannt

Die CONCACAF, Fußballverband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik, hat den Qualifikations-Modus für die WM in Katar 2022 bekannt gegeben.

Acht Mannschaften spielen ab Juni 2021 jeweils in Hin- und Rückspielen in einer Gruppe gegeneinander. Fünf Teams sind direkt dafür qualifiziert, drei müssen sich zuvor in einem sogenannten "play-in" einen Startplatz erkämpfen.

Die besten drei Nationen nach 14 Spieltagen sichern sich ein Ticket für die WM im Wüstenstaat, der Viertplatzierte muss in einem Play-off-Duell gegen einen Gegner eines anderen Kontinentalverbandes antreten.

Nach der gescheiterten Qualifikation für die WM in Russland 2018 werden vor allem die USA um Trainer Gregg Berhalter alles daran setzen, in Katar wieder mit von der Partie zu sein. Das US-Team könnte direkt zum Auftakt der Gruppenphase auf Trinidad und Tobago treffen, sollten die "Soca Warriors" sich qualifizieren.

Trinidad und Tobago hatte die USA im Oktober 2017 im letzten Qualifikationsspiel mit 2:1 geschlagen, dadurch verpassten die Amerikaner zum ersten Mal seit der WM 1986 in Mexiko eine WM-Endrunde.