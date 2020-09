Super-Knipser Lewandowski erklärt seine Sucht nach Toren

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski will immer mehr Tore schießen

Am vergangenen Dienstag vor fünf Jahren machte sich Robert Lewandowski innerhalb von nur neun Minuten unsterblich, als er im Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg gleich fünf Treffer erzielte.

sport.de erinnerte sich anlässlich des fünften Jahrestags an die unglaubliche Performance des Polen beim 5:1-Erfolg der Bayern gegen die Wölfe.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" hat sich der Superstar der Münchner nun selbst an den besagten 22. September 2015 zurückerinnert, welches als bisher denkwürdigstes Spiel seiner Karriere noch immer sehr präsent bei Lewandowski ist.

"Diese Tore habe ich inzwischen oft gesehen, aber ich habe noch immer jedes Mal Gänsehaut. Es war ein unglaublicher Abend", gibt der mittlerweile 32-Jährige unumwunden zu.

Lewandowski schaut mit großem Stolz auf seine Leistung von damals zurück, als er erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und dann zwischen der 51. und 60. Minute einen Wahnsinns-Fünferpack erzielte. Nach seinen ersten beiden Treffern habe er schon gemerkt, "heute geht was".

Im Anschluss an den Doppelpack innerhalb weniger Sekunden habe er dann "konsequent weitergespielt", er fühlte sich selbst "wie im Rausch": "Ich habe nichts rund um mich wahrgenommen und war total im Spiel. Es fällt mir manchmal heute noch schwer, an diese neun Minuten zu glauben. Zuvor hätte ich davon nicht einmal zu träumen gewagt. Das hat noch nie jemand geschafft. Es würde mich freuen, wenn der Rekord lange hält, nicht nur im deutschen Fußball, sondern weltweit."

Lewandowski: "Ambitionen sind immer hoch bei mir"

Auch in den Jahren nach seiner Tore-Gala gegen Wolfsburg überzeugte Lewandowski seit dem Jahr für Jahr mit einer bestechenden Trefferquote. Der polnische Nationalmannschaftskapitän erklärte, wie er sich immer wieder neu für derartige Weltklasse-Leistungen motivieren könne: "Habe ich eine Aktion, will ich noch eine. Schieße ich ein Tor, will ich gleich das nächste machen. Das gibt mir Kraft."

Mittlerweile ist Lewandowski mit 237 Toren in 322 Bundesliga-Spielen zum besten ausländischen Stürmer der Geschichte aufgestiegen und hat in der ewigen Torjägerliste nur noch Gerd Müller und Klaus Fischer vor sich.

"Die Leidenschaft, die Ambitionen sind immer hoch bei mir. Ich erwarte viel von den Mitspielern, aber auch von mir selbst", fügte der Mittelstürmer hinzu, der zuletzt schon versprochen hatte, noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau weiter Fußballspielen zu wollen.