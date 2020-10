Coronafälle vor WM-Qualifikationsspiel

AFP/SID/NORBERTO DUARTE

Zwei Coronafälle in Perus Nationalteam

Zwei Spieler der peruanischen Fußball-Nationalmannschaft sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der nationale Verband FPF mitteilte, können die Spieler Raul Ruidiaz und Alex Valera somit nicht am WM-Qualifikationsspiel in Lima gegen Brasilien in der Nacht zum Mittwoch (2:00 Uhr) teilnehmen.

Ruidiaz und Valera hätten jedoch "keine ernsthaften Symptome entwickelt", hieß es von Verbandsseite.

Bereits am Montag hatten beide Spieler nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen. Beim Auftakt in die Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar am vergangenen Freitag in Paraguay (2:2) hatte Ruidiaz in Perus Startelf gestanden, Valera saß 90 Minuten auf der Bank.