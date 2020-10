Nach Pleite beim BVB: Asamoah warnt S04

Noah Wedel via www.imago-images.de

Schalke-Legende Asamoah sorgt sich um S04

Das Revierderby ist gespielt, der FC Schalke 04 hat - wie erwartet - gegen Borussia Dortmund (0:3) verloren. Doch genug der harten Fakten. Obwohl der Blick bei den Königsblauen nach der Pleite gegen den BVB jetzt eigentlich nach vorn gehen muss, warnt S04-Legende Gerald Asamoah die kommenden Spiele zu locker zu nehmen.

"Auf keinen Fall darf man nun denken, dass es in nächster Zeit automatisch besser wird, nur weil die Gegner in den kommenden drei Spielen nicht mehr Bayern, Leipzig und Dortmund heißen, sondern Stuttgart, Mainz und Wolfsburg", sendete Asamoah im "kicker" einen eindringlichen Appell an Spieler und Verantwortliche.

Nicht zuletzt nach dem 1:1 zu Hause gegen Union Berlin vor etwas mehr als zwei Wochen müsse Schalke 04 gewarnt sein. Die Situation bei seinem Herzensklub sei "heikel, und sie bleibt vorerst auch heikel".

Schalke "kommt nur da raus, wenn alle für diesen großartigen Verein zusammenstehen. Das ist dringend nötig", legte der 42-Jährige nach.

Asamoah: "Schalke 04 steckt in einer misslichen Lage"

"Wenn wir früher ein Spiel nicht gewinnen konnten, hatte ich vor allem nach Derby-Niederlagen häufig das Gefühl, andere enttäuscht zu haben. Ich fühlte mich schlecht. Ich habe alles hinterfragt - allem voran meine eigene Leistung, aber auch den Zustand innerhalb der Mannschaft", blickte Asamoah zurück auf seine aktive Karriere bei S04 zwischen 1999 und 2010.

"Natürlich hatten auch wir damals unsere Krisenzeiten. Dann haben wir uns die Meinung gesagt, es wurde auch mal laut in der Kabine. In aller Regel haben wir so auch wieder die Kurve gekriegt", empfahl der ehemalige Stürmer den Profis intensive und offene Gespräche.

Er wünsche sich, dass sich auch die heutige Schalker Spieler-Generation ständig und kritisch hinterfrage, so Asamoah. "Schalke 04 steckt in einer misslichen Lage. Der Trainer wurde bereits gewechselt, somit stehen die Spieler mehr denn je in der Pflicht. Denn es geht nur um Schalke 04", sagte der Ex-Nationalspieler und forderte noch mehr Aufopferung für den Revierklub: "Es geht darum, für diesen Verein vollsten Einsatz zu zeigen, Leidenschaft und Kampfeswillen."