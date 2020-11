Cupspiele am Dienstag und Mittwoch abgesagt

APA (Archiv)

In Wien waren für Dienstag zwei Cupspiele angesetzt

Die für diese Woche angesetzten Spiele im ÖFB-Cup werden nach dem Terroranschlag von Montagabend in Wien verschoben.

Der ÖFB sagt die für Dienstag und Mittwoch angesetzten Spiele des Achtelfinales beziehungsweise die Nachtragspartien der zweiten Runde im ÖFB-Cup ab. Sicherheitsbedenken sind nicht der Grund für die Verschiebungen, vielmehr schließt sich der nationale Fußballverband damit der dreitägigen Staatstrauer nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend an.

"Die Bundesregierung hat empfohlen, der Intention der Staatstrauer Rechnung zu tragen und alle Veranstaltungen in den kommenden drei Tagen abzusagen. Diesem Wunsch kommen wir als ÖFB selbstverständlich nach", erklärte ÖFB-Präsident Leo Windtner.

"Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Betroffenen des gestrigen schrecklichen Angriffs in unserer Bundeshauptstadt Wien sowie deren Lieben und Angehörigen. Unser Dank gebührt den zahlreichen Einsatz- und Rettungskräften, die in dieser beispiellosen Ausnahmesituation Großartiges geleistet haben und nach wie vor leisten", so Windtner in der Aussendung weiter.

Die neuen Termine für die Austragung stehen noch nicht fest. Der zweite Teil der Achtelfinalpaarungen - LASK gegen Elektra und Red Bull Salzburg gegen Rapid - ist für den 16. Dezember anberaumt.

red