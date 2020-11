Aue-Boss bestätigt Interesse an Zidane

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Enzo Zidane spielte zuletzt für UD Almeria

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Enzo Zidane, Sohn von Real-Madrid-Trainer und -Ex-Star Zinédine Zidane, interessiert.

"Die Gespräche sind weit fortgeschritten. Es gab mehrere Telefonkonferenzen. Enzo will nach Aue!", wurde Aue-Boss Helge Leonhardt vom Onlineportal "Tag24" zitiert.

Zidane will sich in Aue "weiterentwickeln und möchte raus aus Madrid, weg von den 40 Fernsehkameras, die ständig auf ihn gerichtet sind", so der Präsident des Zweitligisten weiter.

Mittelfeldspieler Enzo Zidane ist zurzeit vereinslos, in der vergangenen Saison trat er für den spanischen Zweitligisten UD Almeria in Aktion. Zuvor stand er bereits einige Monate bei CD Aves aus Portugal, FC Lausanne-Sport aus der Schweiz sowie bei den spanischen Klubs Rayo Majadahonda und CD Alavés unter Vertrag. Ausgebildet wurde er bei Real Madrid.