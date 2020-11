Presse: "Minisieg" für "Jogis Nie-wieder-Elf"

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Joachim Löw feierte mit dem DFB-Team endlich wieder einen Sieg

Im Freundschaftsspiel gegen Tschechien wackelte die B-Elf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, fiel aber nicht. Letztlich stand ein 1:0-Sieg gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner auf der Anzeigetafel. Entsprechend durchwachsen fielen auch die Analysen der Medien aus. Die Pressestimmen zum Spiel.

Der Spiegel: Waldschmidts Treffer reicht DFB-Elf zum Sieg. Es sollte eine Chance für die Neulinge sein. Während sich einige Debütanten gut präsentierten, blieben im Fußball-Länderspiel gegen Tschechien auch viele Chancen ungenutzt.

kicker: Waldschmidt macht den Unterschied: DFB-Elf schlägt Tschechien knapp. Bevor es in der Nations League gegen die Ukraine und in Spanien ernst wird, gewann die DFB-Auswahl am Mittwochabend in Leipzig gegen Corona-bedingt ersatzgeschwächte Tschechen knapp mit 1:0.

Bild: Ein Tor reicht gegen Tschechien, Sieg für Jogis Nie-wieder-Elf.

Zeit: Ein Tor gegen die grauen Wolken. Doch das Spiel spaltet die Fans: Die einen hielten es für überflüssig, den anderen war es egal.

Süddeutsche Zeitung: Die zweite Reihe verteidigt die Null. Beim 1:0 im Testspiel gegen Tschechien schultern zwei Debütanten die deutsche B-Elf. Nach einigen hübschen Ansätzen schleppt sich die Mannschaft aber ins Ziel.

FAZ: Erfolgreicher DFB-Testbetrieb: Unerfahren, aber engagiert: Die neuformierte Nationalelf besiegt Tschechien, überzeugt vor allem in der ersten Hälfte. Luca Waldschmidt ist der einzige Torschütze. Zwischendurch gibt es viel Leerlauf.

Tagesschau.de: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit einer B-Elf einen verdienten Erfolg im Testspiel gegen Tschechien herausgespielt. Das völlig neu formierte Team von Bundestrainer Joachim Löw zeigte dabei in einigen Phasen eine schon länger nicht mehr zu sehende Spielfreude.

RTL.de: Es war kein Glanzstück - aber immerhin ein Sieg. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft feierte im Freundschaftsspiel gegen Tschechien einen knappen 1:0-Erfolg. Auch wenn die deutsche Offensive ihre Effektivität vermissen ließ, zeigte die Mannschaft in Hälfte eins gute Ansätze, auf denen Bundestrainer Jogi Löw aufbauen kann. Und muss.

ntv.de: Mit dem wahrscheinlich unbekanntesten Team in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft bestreitet Joachim Löw das Testspiel gegen Tschechien - und wird eine Halbzeit lang und im Endergebnis belohnt (1:0). Zwei Spieler drängen sich auf, die Abwehr wackelt erneut einige Male.

WAZ: Langweilig, aber erfolgreich: DFB-Team besiegt Tschechien.

Sport1: Löws junge Garde zeigt sich - aber ein Manko bleibt.

tz: Deutschland zittert gegen Tschechien, Löw teilt gegen BVB-Star aus.

Rheinische Post: Bevor es in der Nations League gegen die Ukraine und in Spanien ernst wird, gewann das DFB-Team das Testspiel gegen Tschechien mit 1:0. Luca Waldschmidt traf zum Sieg. Philipp Max und Ridle Baku feierten ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.

Spox.com: Die deutsche Nationalmannschaft hat einen zufriedenstellenden, aber nicht unbedingt überzeugenden Start in die letzte Länderspielphase des Jahres hingelegt. Vor leeren Rängen in der Leipziger Red Bull Arena kam die personell stark veränderte Elf von Joachim Löw beim Test gegen Tschechien zu einem knappen 1:0 (1:0).

Blick (Schweiz): Deutschland mit zwei Neulingen zum Minisieg.