Kroos: FC Bayern "das beste Team der Welt"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Wechselte 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid: Toni Kroos

Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid hält seinen Ex-Klub FC Bayern München momentan für das Maß aller Dinge im Welt-Fußball.

"Bayern ist in den letzten Monaten das beste Team der Welt, daran gibt es keinen Zweifel", sagte Kroos im Interview mit der spanischen "Marca". "Sie haben die Champions League gewonnen, das ist der schwierigste Titel, also sind sie die beste Mannschaft momentan - auch besser als wir."

Real müsse das "akzeptieren", erläuterte der Spielmacher, der FC Bayern sei "im Rhythmus, ihr Gegenpressing ist sehr gut".

Für die Königlichen sei das aber "kein Problem", ergänzte Kroos. "Wir spielen nicht in ihrer Liga und treffen vorerst auch nicht in der Champions League aufeinander", so der frühere Münchner, der 2014 nach dem WM-Triumph von Rio de Janeiro nach Madrid gewechselt war.

Im Hinblick auf die Leistungen von Spaniens Rekordmeister in den letzten Wochen sprach Kroos von fehlender Konstanz. "Uns fehlt etwas, das ist kein Geheimnis. Wir machen zwei gute Spiele, ein schlechtes, dann wieder zwei gute und wieder ein schlechtes. Wir müssen uns steigern, wenn wir in dieser Saison etwas gewinnen wollen."

Toni Kroos: "Seltsame Situation" durch Corona

Die Coronavirus-Pandemie schaffe eine "seltsame Situation für alle", sagte Kroos. "Wir spielen alle drei Tage, hatten eine lange Saison mit wenig Urlaub, konnten im Sommer keine neuen Spieler verpflichtet. Nun haben wir einige Verletzte und Ausfälle wegen Covid. Ich möchte aber keine Ausreden suchen."

Es sei "normal", dass es in Madrid nach dem holprigen Saisonstart nun auch Diskussionen um Trainer Zinédine Zidane gebe, erklärte Kroos. "Der Coach weiß am besten, wie es in diesem Verein läuft, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Deswegen sind wir alle hier."

Im Nations-League-Spiel gegen Spanien am kommenden Dienstag erwartet Kroos ein Duell auf Augenhöhe. "Beide Teams sind mehr oder weniger gleich stark. Sie haben beide viele Talente in ihren Reihen, haben momentan aber auch Probleme."