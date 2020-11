Darum ist Jonas Boldt für den HSV so wichtig geworden

Philipp Szyza via www.imago-images.de

Sportvorstand beim HSV: Jonas Boldt

Auch im dritten Zweitligajahr der Vereinsgeschichte ist der HSV gut aus den Startlöchern gekommen. In den beiden Vorsaisons verhinderte ein Absturz in der Rückrunde jedoch bisher den ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Mittlerweile ist die Tendenz bei den Hanseaten jedoch eindeutig positiv - auch dank Sportvorstand Jonas Boldt.

Der 38-Jährige hat den Hamburger SV mit cleveren Personalentscheidungen wieder auf Kurs gebracht. Das sehen auch seine Vorgesetzten so.

"Man sieht bei Jonas Boldt eine klare Handschrift", wird HSV-Präsident Marcell Jansen von der "Sport Bild" zitiert. Seit seiner Ankunft an der Elbe im Mai 2019 hat der frühere Leverkusener geholfen, den Gehaltsetat zu senken und die Förderung von Talenten wieder mehr in den Fokus zu rücken.

Mit Daniel Thioune wurde vor der laufenden Spielzeit ein ausgewiesener Experte im Bereich der Förderung junger Spieler als Trainer verpflichtet. Eine kluge Wahl: Unter dem langjährigen Osnabrücker führt der HSV nicht nur die Tabelle souverän an, sondern verfügt auch über ein ebenso hungriges wie entwicklungsfähiges Team.

Drei HSV-Youngster in der deutschen U21

Der beste Beweis für den Erfolg der Rothosen: Gleich drei Hamburger Youngster zählen derzeit zum Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft. Die Marktwerte dieses Trios, bestehend aus Josha Vagnoman (19), Stephan Ambrosius (21) und Manuel Wintzheimer (21), haben sich vervielfacht. Auch der Belgier Amadou Onana (19) hat sich prächtig entwickelt.

In der Führungsetage kommt das extrem gut an. "Für den Verein ist es in der aktuellen wirtschaftlichen Situation wichtig, dass Spielerwerte geschaffen werden", betont Aufsichtsratsboss Jansen.

Mittel- bis langfristig hofft der HSV so auf üppige Transfereinnahmen, die helfen könnten, das Dauer-Minus endlich in den Griff zu bekommen. Machen Boldt und Co. so weiter, darf der leidgeplagte Verein von besseren Zeiten träumen.