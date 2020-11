Schalke-Krise spitzt sich zu: Reschke vor dem Aus

Jan Huebner via www.imago-images.de

Michael Reschke kam im Sommer 2019 zum FC Schalke

Die Unruhe beim Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 wird von Tag zu Tag größer. Nach der zum Teil erneut desolaten Leistung am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (0:2) und einem aufsehenerregenden Trainingszoff am Sonntag folgt am Montag die nächste Hiobsbotschaft aus Gelsenkirchen.

Nach Informationen von "Sport1" steht der Technische Direktor Michael Reschke unmittelbar vor dem Aus bei den Königsblauen. Reschke ist erst seit eineinhalb Jahren auf Schalke im Amt. Zuvor wurde bereits im "kicker" über bevorstehende personelle Änderungen bei den Gelsenkirchenern spekuliert.

Neben der anhaltenden sportlichen Krise, für die der 63-jährige Reschke als Kaderplaner eine Mitverantwortung trägt, soll die mögliche Trennung vor allem auch atmosphärische Gründe haben.

Michael Reschke und Sportvorstand Jochen Schneider arbeiten seit einigen Wochen nicht mehr vertrauensvoll zusammen, sondern begegnen sich laut dem Medienbericht nur noch "distanziert und abgekühlt".

Vor allem ein Vorfall zum Ende der Transferperiode soll das Verhältnis der beiden S04-Verantwortlichen nachhaltig beschädigt haben: Anfang Oktober soll Michael Reschke auf eigene Faust und ohne Rücksprachen mit seinem Vorgesetzten Schneider Gespräche mit dem Ligakonkurrenten Hertha BSC über einen möglichen Verkauf von Kapitän Omar Mascarell geführt haben.

Selbst der Mittelfeldmann und Stammspieler soll von den Transfergesprächen nichts gewusst haben. Als Schneider davon erfuhr, sah er sich gezwungen, persönlich beim Spanier anzurufen und sich für das Vorgehen Reschkes zu entschuldigen. In der Folge blieb Mascarell auf Schalke und führt das Team auch weiterhin als Kapitän auf das Feld.

Wie es in dem "Sport1"-Bericht weiter heißt, soll sich S04-Sportvorstand Schneider sogar schon mit einer möglichen Nachfolgelösung beschäftigen und Kontakt zu verfügbaren Kaderplanern aufgenommen haben.