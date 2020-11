Kurz vor Derby in Nürnberg: Fürth verlängert mit Leitl

Daniel Karmann/dpa

Trainer Stefan Leitl hat seinen Vertrag bei Greuther Fürth bis 2023 verlängert

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth setzt weiterhin auf Cheftrainer Stefan Leitl (43) und dessen Assistenten Andre Mijatovic (40).

Beide verlängerten ihre Verträge um zwei Jahre bis Sommer 2023, das teilte der Klub am Freitag mit. Das Duo war im Februar 2019 nach Fürth gekommen und hatte zuvor bereits beim FC Ingolstadt zusammengearbeitet.

"Wir stehen wieder für die Werte, die die Spielvereinigung über viele Jahre ausgezeichnet haben und wo wir damals mit der Verpflichtung von Stefan und Andre auch wieder hinwollten", sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi: "Jüngstes Team, mutiger Offensivfußball."

In der aktuellen Saison arbeiteten sich die Fürther nach mäßigem Beginn in den Bereich der Aufstiegsplätze vor. Im Rahmen des 9. Spieltags tritt die SpVgg am Sonntag (13:30 Uhr) zum Frankenderby beim 1. FC Nürnberg an.